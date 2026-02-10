إندونيسيا تدرس إرسال 8,000 جندي إلى غزة ضمن قوة استقرار دولية

وعلى الرغم من أن الغارات الإسرائيلية أصبحت أقل حدة منذ وقف إطلاق النار، إلا أن القنابل لا تزال تسقط يومياً. ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، لا تزال ظروف المعيشة اليومية للغالبية العظمى من سكان غزة مأساوية، مع تدمير أكثر من 80 في المائة من البنية التحتية. (مع مدخلات من رويترز وأ ف ب)