إمارات تتضامن مع أوغندا وبعثة الاتحاد الأفريقي بعد حادث تحطم المروحية في الصومال

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع أوغندا وبعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال (AUSSOM) في أعقاب تحطم مروحية في مقديشو يوم الأربعاء.

وقال متحدث باسم الجيش الأوغندي إن مروحية عسكرية أوغندية تعمل ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال تحطمت في مطار مقديشو، مما أسفر عن مقتل خمسة ركاب.

وقال المتحدث باسم الهيئة فيليكس كولايجي إن ثلاثة آخرين من ركاب المروحية الثمانية نجوا من الحادث لكنهم أصيبوا بإصابات بالغة وحروق.

وأضاف أن تأثير الحادث أدى إلى انفجار ذخائر على متن الطائرة، ما أدى إلى تدمير المباني القريبة وإصابة ثلاثة مدنيين.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية، أعربت الدولة عن خالص تعازيها في ضحايا الحادث.

كما قدمت تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا ولحكومة وشعب أوغندا في هذه المأساة، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.