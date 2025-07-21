إلزام مدارس"المركزي للتعليم الثانوي"بتركيب كاميرات مراقبة تلفزيونية مغلقة لضمان السلامة الجسدية والعاطفية

أصدر المجلس المركزي للتعليم الثانوي (CBSE) قرارًا إلزاميًا على جميع المدارس التابعة له بتثبيت كاميرات مراقبة في مبانيها.
وأعلن المجلس عن ذلك يوم الاثنين 21 يوليو، مشيرًا إلى السلامة الجسدية والعاطفية ورفاهية الطلاب كسبب لتشديد قوانين المراقبة.
"يجب على المدرسة تركيب كاميرات مراقبة عالية الدقة مع إمكانية الصوت والصورة في جميع نقاط الدخول والخروج للمدرسة، والممرات، والسلالم، وجميع الفصول الدراسية، والمختبرات، والمكتبة، ومنطقة الكافتيريا، ومخزن المواد الغذائية، والملعب والمناطق المشتركة الأخرى باستثناء المراحيض والحمامات مع التسجيل الصوتي والبصري في الوقت الحقيقي،" كما جاء في الإشعار.
يجب أن تحتوي كاميرات المراقبة المُركّبة على وحدة تخزين تتسع لتسجيلات لا تقل عن 15 يومًا. سيضمن ذلك الاحتفاظ بنسخة احتياطية لمدة لا تقل عن 15 يومًا، والتي يُمكن للسلطات الوصول إليها عند الحاجة.
وفي الوقت نفسه، تنص المادة 1 (X) من دليل المجلس الوطني لسلامة وأمن الأطفال في المدارس على أنه "يجب مراقبة كاميرات المراقبة في المدارس وصيانتها بانتظام".
وأوضح المجلس أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان السلامة من أي نوع من أنواع الإساءة، والعنف، والقضايا النفسية والاجتماعية، والكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان، والحرائق، والنقل.
ووفقا للمجلس، فإن المشاكل العاطفية والتوتر لدى الأطفال، والتي قد تنشأ بسبب التنمر، قد لا يتم اكتشافها بسهولة دائما من قبل المعلمين أو الآباء، مما يشير إلى الحاجة إلى مراقبة أفضل لمثل هذه الحوادث.
"قد يؤدي التنمر إلى جعل الطلاب الضحايا يعانون من انخفاض احترام الذات والتوتر اليومي بشأن سلامتهم."
يتمتع أطفال بلدنا بضمان دستوري لحقوقهم الأساسية في العيش بكرامة والحصول على التعليم في بيئة آمنة وحامية وملائمة لنموهم وتطورهم. ولكل فرد في المدرسة دورٌ في ضمان بيئة آمنة وصحية وآمنة داخلها؛ سواءً كانوا معلمين أو مساعدين لذوي الاحتياجات الخاصة أو زوارًا أو متعاقدين أو حتى طلابًا.