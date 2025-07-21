إلزام مدارس"المركزي للتعليم الثانوي"بتركيب كاميرات مراقبة تلفزيونية مغلقة لضمان السلامة الجسدية والعاطفية

"يجب على المدرسة تركيب كاميرات مراقبة عالية الدقة مع إمكانية الصوت والصورة في جميع نقاط الدخول والخروج للمدرسة، والممرات، والسلالم، وجميع الفصول الدراسية، والمختبرات، والمكتبة، ومنطقة الكافتيريا، ومخزن المواد الغذائية، والملعب والمناطق المشتركة الأخرى باستثناء المراحيض والحمامات مع التسجيل الصوتي والبصري في الوقت الحقيقي،" كما جاء في الإشعار.