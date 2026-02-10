إقالة كتيبة شرطة فلبينية بسبب التنكيل الوحشي بالمجندين

تمت إقالة كتيبة شرطة بأكملها في الفلبين بسبب مزاعم التنكيل وسوء معاملة مجندي الشرطة في المنطقة المسلمة بالبلاد. اعترفت السلطات بالحادثة وتعهدت بإجراء تحقيقات مستقلة ضد الجناة.

وقعت الحادثة الأسبوع الماضي في مقر الشرطة بمدينة لاميتان، مقاطعة باسيلان، حيث تعرض ما لا يقل عن 129 مجندًا للكمات وضربات بالعصي الخشبية، بالإضافة إلى أشكال أخرى من العقاب، حسبما ذكرت التقارير الرسمية. ويُزعم أنها كانت جزءًا من طقوس انضمامهم إلى الشرطة الوطنية الفلبينية (PNP)، وقد انتشر فيديو للحادثة على الإنترنت.

أعلن المتحدث باسم الشرطة الوطنية الفلبينية، العميد راندولف تواينو، تعليق الكتيبة الشرطية بأكملها المسؤولة عن التدريب، وهي كتيبة القوة المتنقلة للمنطقة الإدارية بانجسامورو 14B، عن الخدمة الفعلية.

“تمت إقالة جميع أفراد كتيبة القوة المتنقلة الإقليمية 14B واستبدالهم بأفراد من 14A. لذا، تم إعفاء جميعهم، أكثر من 70 فردًا، إداريًا،” قال تواينو، مضيفًا أن المجندين حددوا 12 ضابط صف شرطة كجناة، بينما حدد تقرير شرطة PRO BAR خمسة رقاء شرطة وخمسة رجال دوريات وآخرين مجهولين كمشتبه بهم.