إقالة كتيبة شرطة فلبينية بسبب التنكيل الوحشي بالمجندين

تمت إقالة كتيبة شرطة بأكملها في الفلبين بسبب مزاعم التنكيل وسوء معاملة مجندي الشرطة في المنطقة المسلمة بالبلاد. اعترفت السلطات بالحادثة وتعهدت بإجراء تحقيقات مستقلة ضد الجناة.
وقعت الحادثة الأسبوع الماضي في مقر الشرطة بمدينة لاميتان، مقاطعة باسيلان، حيث تعرض ما لا يقل عن 129 مجندًا للكمات وضربات بالعصي الخشبية، بالإضافة إلى أشكال أخرى من العقاب، حسبما ذكرت التقارير الرسمية. ويُزعم أنها كانت جزءًا من طقوس انضمامهم إلى الشرطة الوطنية الفلبينية (PNP)، وقد انتشر فيديو للحادثة على الإنترنت.
أعلن المتحدث باسم الشرطة الوطنية الفلبينية، العميد راندولف تواينو، تعليق الكتيبة الشرطية بأكملها المسؤولة عن التدريب، وهي كتيبة القوة المتنقلة للمنطقة الإدارية بانجسامورو 14B، عن الخدمة الفعلية.
“تمت إقالة جميع أفراد كتيبة القوة المتنقلة الإقليمية 14B واستبدالهم بأفراد من 14A. لذا، تم إعفاء جميعهم، أكثر من 70 فردًا، إداريًا،” قال تواينو، مضيفًا أن المجندين حددوا 12 ضابط صف شرطة كجناة، بينما حدد تقرير شرطة PRO BAR خمسة رقاء شرطة وخمسة رجال دوريات وآخرين مجهولين كمشتبه بهم.
يُجبر مجندو الشرطة والعسكريون، الذين يتم تجنيدهم من أفقر العائلات في الفلبين، على الخضوع لطقوس التنكيل التي أصبحت تقليدية، وإن كانت غير قانونية وسرية، كجزء من طقوس البدء.
تهدف هذه الطقوس، التي يُزعم أنها تغرس الصلابة الذهنية والبدنية في المجندين وتعدهم للتعامل مع الخطر والضغوط الشديدة، إلى أن أصبحت وحشية لدرجة أنها أدت إلى العديد من الوفيات في الفلبين عبر الأجيال.
كانت أحدث وفاة في الشرطة الوطنية الفلبينية خلال طقوس البدء هي وفاة جايبي دي جوزمان راموريس في 26 يوليو 2022، مما أثار تحقيقًا بحق 21 ضابطًا، بينما كانت وفاة التنكيل السابقة في الأكاديمية العسكرية الفلبينية هي وفاة الطالب داروين دورميتوريو في عام 2019، مما أدى إلى إدانة ثلاثة من زملائه الأكبر سنًا.
تقليد همجي
بينما تم تجريم المضايقات بموجب قانون جمهورية الفلبين رقم 11053 (قانون مكافحة المضايقات لعام 2018)، فقد تم تجاهلها إلى حد كبير في طقوس “الترحيب” و “التخرج” الخاصة بالشرطة الوطنية الفلبينية والقوات المسلحة الفلبينية.
لقد تغلغل هذا التقليد الوحشي واستمر بين طلاب علم الجريمة والبحارة وتدريبات الضباط الاحتياطيين في جميع أنحاء الفلبين.
أدت جريمة قتل طالب جامعي، وهو طالب ضابط احتياطي في جامعة سانتو توماس’، مارك ويلسون تشوا، عام 2001، والتي كانت مرتبطة بالمضايقات، إلى إلغاء فيلق تدريب ضباط الاحتياط (ROTC) الإلزامي في البلاد.
أدانت مجموعة حقوق الإنسان الفلبينية، كاراباتان، بشدة المضايقات الوحشية للمتدربين، قائلة إن الطقوس تغرس عقلية وثقافة عنيفة بين الشرطة الفلبينية.
“[إنه] يتجاهل الحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية،”