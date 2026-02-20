إفطار ملكي بنكهة عائلية.. الهاشميون يجتمعون حول مائدة رمضان

لطالما تميز رمضان بوقت عائلي مميز خلال الإفطار—ضحكات وذكريات مشتركة تدوم مدى الحياة— والعائلات المالكة لا تختلف عن ذلك. في فيديو حديث، شاركت الملكة رانيا ملكة الأردن لمحات من إفطار عائلي حميم في أول أيام رمضان 2026، جمع أفراد العائلة الهاشمية لتناول وجبة الإفطار.
كان الأردن من بين 29 دولة أعلنت قبل أيام أن هلال شهر رمضان لم يُرَ، وبالتالي، بدأ الشهر الفضيل هناك يوم الخميس 19 فبراير. وتشمل الدول الأخرى التي احتفلت بأول أيام رمضان يوم الخميس أيضًا عُمان والهند وبنغلاديش.
في مقطع شاركته مع 10.9 مليون متابع لها على إنستغرام، تمنت الملكة الأردنية للجميع رمضانًا مباركًا وقالت: "أتمنى أن يملأ هذا الشهر الفضيل بيوتنا بدفء العائلة والأحباء. رمضان مبارك للجميع".
تألقت الملكة بفستان أحمر طويل الأكمام مع حزام عريض على الخصر، حيث شوهدت وهي تدخل مكان الإفطار برفقة زوجها الملك عبد الله. في سن 55، لا تزال الملكة رانيا تعتبر أيقونة للموضة العربية، حيث تحظى اختياراتها من الفساتين دائمًا بالإشادة والثناء.
كما حضرت الإفطار زوجة ابنها، الأميرة رجوة، وبدت مذهلة بفستان أسود طويل الأكمام مطرز بتطريز تقليدي. وكان من بين الحضور ولي عهد الأردن الأمير الحسين، وشقيقته الأميرة إيمان وزوجها جميل ألكسندر ترميوتس.
مع تجمع العائلة، شوهد أفراد العائلة المالكة يتبادلون الأحاديث والتحيات، ويرحبون بالضيوف بينما كانت الطاولات تُجهز لوجبة الغروب. وعند وقت صلاة المغرب، بدأ الحضور في تقديم الحساء وغيرها من الأطعمة لأنفسهم بينما أضاف الأطفال جوًا مرحًا للحدث.
بحلول نهاية الإفطار، احتفلت العائلة بعيد ميلاد أحد أفراد العائلة المسنين، حيث غنى الجميع، بمن فيهم الملك والملكة، أغنية "عيد ميلاد سعيد" باللغة العربية له، وصفقوا بفرح. ولترك ذكرى دائمة في قلوب وعقول الأطفال الذين حضروا الإفطار، قامت الملكة رانيا بعد ذلك بتوزيع سجادات الصلاة كهدايا رمضانية بينهم.
شاهد المقطع كاملاً هنا:
علق الآلاف من مستخدمي إنستغرام على الفيديو، الذي أعيد نشره أكثر من 23 ألف مرة، حيث تمنى الكثيرون للعائلة المالكة رمضان مبارك وأسقطوا قلوبًا حمراء لإظهار عاطفتهم تجاههم.