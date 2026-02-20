إفطار ملكي بنكهة عائلية.. الهاشميون يجتمعون حول مائدة رمضان

بحلول نهاية الإفطار، احتفلت العائلة بعيد ميلاد أحد أفراد العائلة المسنين، حيث غنى الجميع، بمن فيهم الملك والملكة، أغنية "عيد ميلاد سعيد" باللغة العربية له، وصفقوا بفرح. ولترك ذكرى دائمة في قلوب وعقول الأطفال الذين حضروا الإفطار، قامت الملكة رانيا بعد ذلك بتوزيع سجادات الصلاة كهدايا رمضانية بينهم.