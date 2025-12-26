إغلاق موقع إلكتروني مزيف لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير

تحركت وزارة السياحة والآثار بسرعة ضد موقع إلكتروني احتيالي ظهر مؤخراً على شبكة الإنترنت، كان يقدم ادعاءات كاذبة ببيع تذاكر لدخول المتحف المصري الكبير.
وتم إبلاغ إدارة المتحف بالموقع فوراً، واتُخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهات المختصة الأخرى، مما أدى إلى إغلاق الموقع المخالف.
وشدد السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على أهمية اليقظة في المشهد الرقمي المتطور بسرعة اليوم.
وحث مستخدمي الإنترنت على التحقق من أن المواقع رسمية ومعتمدة قبل إجراء أي مدفوعات أو مشاركة معلومات شخصية.
المنصة الوحيدة المعتمدة لشراء التذاكر هي gem.com، كما أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير. وأكد أن إدارة المتحف تراقب الإنترنت باستمرار لتحديد واتخاذ الإجراءات ضد أي مواقع احتيالية تدعي تمثيل المتحف.
