إغلاق موقع إلكتروني مزيف لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير

المنصة الوحيدة المعتمدة لشراء التذاكر هي gem.com، كما أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير. وأكد أن إدارة المتحف تراقب الإنترنت باستمرار لتحديد واتخاذ الإجراءات ضد أي مواقع احتيالية تدعي تمثيل المتحف.