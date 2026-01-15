إغلاق المجال الجوي الإيراني لمدة 5 ساعات تقريبًا

لماذا أغلقت إيران مجالها الجوي مؤخرًا؟

أغلقت إيران مجالها الجوي مؤقتًا بعد تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة والاضطرابات الداخلية، وقصرت استخدام المجال الجوي على حاملي التصاريح الخاصة فقط.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس ردًا على الوضع في إيران، التي تشهد أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات. كما سحبت الولايات المتحدة بعض الأفراد من القواعد في الشرق الأوسط، يوم الأربعاء بعد أن قال مسؤول إيراني رفيع إن طهران حذرت جيرانها بأنها ستضرب القواعد الأمريكية إذا شنت واشنطن هجومًا.

تمثل وابل الصواريخ والطائرات بدون طيار في عدد متزايد من مناطق النزاع خطرًا كبيرًا على حركة الطيران.