إغلاق المجال الجوي الإيراني لمدة 5 ساعات تقريبًا

مع تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، شهدت الساعات الـ 48 الماضية تطورات متعددة بوتيرة سريعة.
قالت إدارة ترامب في وقت سابق إنه إذا اختارت إيران إعدام محتجيها، فإن الأمة ستتخذ "إجراءً قويًا للغاية". ومع ذلك، قال ترامب في وقت متأخر من الليلة الماضية إنه تلقى معلومات موثوقة تفيد بأن "الإعدامات لن تتم" وأن "عمليات القتل قد توقفت".
وكإجراء احترازي، ردت إيران بإغلاق مجالها الجوي لبضع ساعات خلال الليل. إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول ذلك:
لماذا أغلقت إيران مجالها الجوي مؤخرًا؟
أغلقت إيران مجالها الجوي مؤقتًا بعد تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة والاضطرابات الداخلية، وقصرت استخدام المجال الجوي على حاملي التصاريح الخاصة فقط.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس ردًا على الوضع في إيران، التي تشهد أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات. كما سحبت الولايات المتحدة بعض الأفراد من القواعد في الشرق الأوسط، يوم الأربعاء بعد أن قال مسؤول إيراني رفيع إن طهران حذرت جيرانها بأنها ستضرب القواعد الأمريكية إذا شنت واشنطن هجومًا.
تمثل وابل الصواريخ والطائرات بدون طيار في عدد متزايد من مناطق النزاع خطرًا كبيرًا على حركة الطيران.
كم كانت مدة إغلاق المجال الجوي الإيراني؟
أُغلق المجال الجوي لمدة خمس ساعات تقريبًا ليلة الأربعاء، 14 يناير.
ما هي شركات الطيران التي تأثرت بإغلاق المجال الجوي الإيراني؟
قالت شركة IndiGo، أكبر شركة طيران في الهند، إن بعض رحلاتها الدولية ستتأثر بالإغلاق المفاجئ للمجال الجوي الإيراني. وقالت الخطوط الجوية الهندية (Air India) إن رحلاتها تستخدم مسارات بديلة قد تؤدي إلى تأخيرات أو إلغاءات.
عادت رحلة لشركة Aeroflot الروسية المتجهة إلى طهران إلى موسكو بعد الإغلاق، وفقًا لبيانات Flightradar24.
ماذا تُظهر Flightradar24 عن المجال الجوي الإيراني؟
وقت النشر، تُظهر Flightradar24 أن الرحلات الجوية تعبر المجال الجوي الإيراني بشكل طبيعي.
ومع ذلك، أظهرت الليلة الماضية الطائرات وهي تتجنب المجال الجوي الإيراني، وتحلق حول البلاد. في نفس الوقت من الأسبوع الماضي، كان يمكن رؤية ما لا يقل عن اثنتي عشرة رحلة جوية فوق إيران.
هل يؤثر إغلاق المجال الجوي الإيراني على مسارات الرحلات الجوية الخليجية؟
نعم، غالبًا ما تعبر مسارات الرحلات الجوية من وإلى الخليج المجال الجوي الإيراني. ويعني تقييد المجال الجوي فوق إيران أن أوقات الرحلات الجوية ستزداد.
ما هو NOTAM وكيف يرتبط بإغلاق المجال الجوي؟
NOTAM هو إشعار للمهام الجوية (Notice to Air Missions). تُصدر هذه الإشعارات لإبلاغ الطيارين وشركات الطيران بالتغييرات في قيود المجال الجوي، من بين أمور أخرى.
ما هي إجراءات السلامة التي تتخذها شركات الطيران أثناء إغلاق المجال الجوي؟
لضمان سلامة جميع الركاب على متن الطائرة، واحترامًا للقانون الدولي، تتجنب شركات الطيران المجالات الجوية المقيدة. كما تتجنب التحليق فوق المجالات الجوية عالية الخطورة وتتبع إرشادات مخاطر الطيران المدني.