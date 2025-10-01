إغلاق الحكومة الأمريكية بعد فشل الكونغرس في التوصل لاتفاق تمويلي

بدأت الحكومة الأمريكية في الإغلاق بعد منتصف ليل الأربعاء، بعدما فشل المشرعون والرئيس دونالد ترامب في إنهاء المأزق المتعلق بالميزانية خلال محادثات محتدمة، والتي تركزت على مطالب الديمقراطيين بتمويل الرعاية الصحية.

يُعد هذا الإغلاق هو الأول منذ الإغلاق الأطول في التاريخ — الذي استمر 35 يوماً — قبل سبع سنوات تقريباً، وسيوقف العمل في العديد من الإدارات والوكالات الفيدرالية، مما يؤثر على مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين.

ترامب يلوم الديمقراطيين ويتوعد بتسريح العمال

ألقى ترامب باللوم على الديمقراطيين بسبب تعثر المحادثات وهدد بمعاقبة الحزب وناخبيه خلال فترة التوقف عن طريق استهداف الأولويات التقدمية وفرض تسريح جماعي لعمال القطاع العام.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "لذا، سنقوم بتسريح عدد كبير من الأشخاص الذين سيتأثرون بشدة. إنهم ديمقراطيون، وسيكونون ديمقراطيين."

واقترح أن "الكثير من الخير يمكن أن يأتي من حالات الإغلاق"، وأشار إلى أنه سيستغل فترة التوقف "للتخلص من الكثير من الأشياء التي لم نكن نريدها، وستكون أشياء تخص الديمقراطيين."

بدأت العمليات الحكومية تتوقف تدريجياً في الساعة 12:01 صباحاً (0401 بتوقيت غرينتش)، بعد محاولة محمومة لكنها فاشلة في نهاية المطاف في مجلس الشيوخ للموافقة على قرار تمويل قصير الأجل كان قد وافق عليه مجلس النواب بالفعل.

كانت آمال التوصل إلى حل وسط معلقة بخيط رفيع منذ يوم الاثنين، عندما لم يسفر اجتماع اللحظة الأخيرة في البيت الأبيض عن أي تقدم.

الخلاف يتمحور حول الرعاية الصحية

يصطدم الكونغرس، الذي يعاني من الجمود، بانتظام بالمواعيد النهائية للموافقة على خطط الإنفاق، وتكون المفاوضات مشحونة دائماً. لكن الكونغرس عادة ما يتجنب أن تنتهي هذه المفاوضات بالإغلاق.

يسعى الديمقراطيون، الذين يمثلون الأقلية في كلا مجلسي الكونغرس، إلى استغلال نفوذهم النادر على الحكومة الفيدرالية بعد ثمانية أشهر من ولاية ترامب الثانية الصاخبة التي شهدت تفكيك وكالات حكومية بأكملها.

أضاف تهديد ترامب بتخفيضات وظيفية جديدة إلى حالة القلق في صفوف القوى العاملة الفيدرالية التي أشعلتها عمليات تسريح العمال واسعة النطاق التي قام بها إيلون ماسك، الذي يقود "إدارة الكفاءة الحكومية"، في وقت سابق من هذا العام.

يتطلب مشروع قانون تمويل الحكومة في مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو الحصول على 60 صوتاً — أي سبعة أصوات أكثر مما يسيطر عليه الجمهوريون.

كان الجمهوريون قد اقترحوا تمديد التمويل الحالي حتى أواخر نوفمبر، بانتظار المفاوضات حول خطة إنفاق أطول أجلاً.

لكن الديمقراطيين طالبوا باستعادة مئات المليارات من الدولارات في إنفاق الرعاية الصحية، لا سيما في برنامج التأمين الصحي "أوباما كير" للأسر ذات الدخل المنخفض، والذي من المرجح أن تلغيه إدارة ترامب.

صوّت جميع الديمقراطيين تقريباً في مجلس الشيوخ ضد إجراء التمويل المؤقت الذي أقره مجلس النواب لمدة سبعة أسابيع قبل ساعات من الموعد النهائي لمنتصف الليل.

تأثير الإغلاق والسوابق التاريخية

لا يزال من غير الواضح كم سيستمر الإغلاق.

أغلقت الحكومة الفيدرالية 21 مرة منذ عام 1976، عندما سن الكونغرس عملية الميزانية الحديثة. واستمرت بعض فترات التوقف لبضع ساعات فقط — لم تكن طويلة بما يكفي للتأثير على العمليات الحكومية.

بدأ الإغلاق الأطول في 22 ديسمبر 2018 عندما وجد الديمقراطيون وترامب أنفسهم في مأزق بشأن مبلغ مليار دولار كان الرئيس يطالب بها لبناء جدار حدودي خلال ولايته الأولى.

في ذلك الوقت، تم إجازة (تسريح مؤقت) حوالي 380,000 موظف فيدرالي وعمل 420,000 آخرون بدون أجر.

يمكن لأعضاء مجلس الشيوخ التحرك بسرعة عند الضرورة عن طريق التنازل عن الإجراءات العادية التي تميل إلى تعطيل التشريعات.

كان من المقرر أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأربعاء، لكن عطلة مجلس النواب التي تستمر طوال الأسبوع تعني أنه لن يتمكن من الموافقة السريعة على أي اتفاق يتفق عليه مجلس الشيوخ.

سيغيب مجلس الشيوخ يوم الخميس بسبب عطلة يوم الغفران اليهودية (يوم كيبور)، لكنه سيعود يوم الجمعة وربما يستمر في الانعقاد طوال عطلة نهاية الأسبوع.

لن يؤثر الإغلاق على الوظائف الحيوية مثل الخدمة البريدية، والجيش، وبرامج الرعاية الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي وقسائم الطعام.

لكن ما يصل إلى 750,000 عامل قد يتم إرسالهم إلى منازلهم كل يوم ولن يتقاضوا رواتبهم حتى ينتهي الإغلاق، وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس.