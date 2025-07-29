إغاثة الإمارات لغزة 44% من إجمالي المساعدات العالمية

رداً على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، تدخلت العديد من البلدان لتوفير إمدادات الإغاثة الضرورية لدعم ملايين الأشخاص في الجيب المحاصر وسط تقارير واسعة النطاق عن المجاعة.

وقالت وكالة تابعة للأمم المتحدة لشؤون المرأة إن مليون امرأة وفتاة في غزة يواجهن المجاعة الجماعية والعنف والإساءة، مضيفة أنهن يواجهن خيارا محتملا بين الموت جوعاً في ملاجئهن أو خطر شديد بالقتل أثناء البحث عن الطعام والماء.

وكانت الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول التي استجابت للأزمة، حيث أطلقت عملية الفارس الشجاع 3 في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قبل أن تتفاقم الأوضاع.

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وجاءت هذه الخطوة قبيل ما وصفه وزير الخارجية الإماراتي سمو الشيخ عبد الله بن زايد في وقت لاحق بأنه وضع إنساني "حرج وغير مسبوق".

وفي 31 مارس/آذار، احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة بمرور 500 يوم من الإغاثة الإنسانية المستمرة في إطار العملية، حيث سلمت أكثر من 65 ألف طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية - بقيمة تزيد على 1.2 مليار دولار أميركي - عبر الطرق البرية والبحرية والجوية.

وبفضل نظام التسليم الثلاثي الوسائط، عن طريق البر والبحر والجو، تمكنت المبادرة من تمكين المساعدات الإنسانية الإماراتية من أن تشكل 44% من إجمالي المساعدات الدولية المقدمة إلى غزة حتى الآن، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.

طيور الخير

وانطلقت عملية "طيور الخير" في 29 فبراير 2024 من قبل قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية لمساعدة سكان غزة، حيث نفذت القوات الجوية الإماراتية والمصرية عمليات إنزال جوي مشتركة فوق الأجزاء الشمالية من القطاع.

وشملت عملية الإنزال الجوي الأولى، التي نفذتها طواقم مشتركة من كلا البلدين، ثلاث طائرات سلمت نحو 36 طناً من المساعدات الغذائية والطبية فوق جباليا وبيت لاهيا.

وبعد توقف دام نحو تسعة أشهر بسبب الحرب المستمرة، استأنفت العملية عملها في وقت سابق من هذا الأسبوع، وبدأت شحنات من إمدادات الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها في الوصول إلى الجوعى في غزة كجزء من مهمة مشتركة مع الأردن.