عالم

إعلان مزيف لسيارة فاخرة يغلق متجراً في السعودية

أشار متجر العطور إلى أن العملاء قد يفوزون بالسيارة إذا اشتروا مجموعة من منتجات المتجر
الصورة: ملف وكالة فرانس برس

الصورة: ملف وكالة فرانس برس

تاريخ النشر

تم إغلاق متجر في السعودية بعد ثبوت خداعه للزبائن من خلال وعدهم بسيارة فاخرة عند الفوز في مسابقة.

,نشر المتجرالإلكتروني للعود والعطور، إعلانًا مضللًا. تضمن الإعلان صورة سيارة فاخرة وعبارات تشجع الزبائن على شراء مجموعة من المنتجات، مما يوحي بإمكانية ربح السيارة في حال إتمام عملية الشراء.

أصدرت وزارة التجارة في المملكة فورًا أمرًا إلى المتجر بإزالة الإعلان. وأُحيل صاحب المتجر إلى لجنة مراجعة مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وصدرت غرامة مالية على المخالفة.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وقالت الوزارة إن مثل هذه المخالفات تصل عقوبتها إلى غرامات مالية تصل إلى مليون ريال و/أو إغلاق موقع المتجر.

السعودية: ضبط أكثر من 17 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل خلال شهر واحد. السعودية: رجل يحصل على تعويض مليون ريال سعودي لإخراج شاحنة مشتعلة من مضخة بنزين. هل تسافر إلى السعودية؟ إليك كيفية استرداد 15% من ضريبة القيمة المضافة.

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com