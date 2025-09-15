إعلان مزيف لسيارة فاخرة يغلق متجراً في السعودية

,نشر المتجرالإلكتروني للعود والعطور، إعلانًا مضللًا. تضمن الإعلان صورة سيارة فاخرة وعبارات تشجع الزبائن على شراء مجموعة من المنتجات، مما يوحي بإمكانية ربح السيارة في حال إتمام عملية الشراء.