إعلان مزيف لسيارة فاخرة يغلق متجراً في السعودية

تم إغلاق متجر في السعودية بعد ثبوت خداعه للزبائن من خلال وعدهم بسيارة فاخرة عند الفوز في مسابقة.
,نشر المتجرالإلكتروني للعود والعطور، إعلانًا مضللًا. تضمن الإعلان صورة سيارة فاخرة وعبارات تشجع الزبائن على شراء مجموعة من المنتجات، مما يوحي بإمكانية ربح السيارة في حال إتمام عملية الشراء.
أصدرت وزارة التجارة في المملكة فورًا أمرًا إلى المتجر بإزالة الإعلان. وأُحيل صاحب المتجر إلى لجنة مراجعة مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وصدرت غرامة مالية على المخالفة.
وقالت الوزارة إن مثل هذه المخالفات تصل عقوبتها إلى غرامات مالية تصل إلى مليون ريال و/أو إغلاق موقع المتجر.