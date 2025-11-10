إعصارا "كالمايغي" و"فونغ وونغ" يخلفان دماراً ومئات القتلى والمفقودين في الفلبين

في هذه الأثناء، وثّق إد راموس، وهو مقيم في ليلوان بسيبو، اللحظة التي ضرب فيها إعصار "كالمايغي" في 4 نوفمبر. في لقطاته، انقطع التيار الكهربائي في الساعة 3:16 صباحاً؛ وبحلول الساعة 6:26 صباحاً، ارتفعت مياه الفيضانات بسرعة لدرجة أن السيارات طفت في الشوارع وكانت المنازل نصف مغمورة. وفي أعقاب ذلك، كانت الأرض مغطاة بطبقة سميكة من الطين، وانقلبت المركبات، وأصبحت المنازل أنقاضاً.