إعصارا "كالمايغي" و"فونغ وونغ" يخلفان دماراً ومئات القتلى والمفقودين في الفلبين

بينما كان إعصارا "كالمايغي" و"فونغ وونغ" الخارق يضربان الفلبين، لجأ العديد من السكان إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتوثيق الدمار.
تُظهر مقاطع الفيديو المتداولة عبر الإنترنت أحياء بأكملها غارقة في مياه الفيضانات، ولا تظهر سوى أسطح المنازل فوق الاندفاع العنيف للمياه، مما يجسد الخوف واليأس وعدم اليقين الذي يواجه عدد لا يحصى من العائلات.
في دينابيغ بإيزابيلا، ضربت أمواج قوية الساحل بعد ظهر يوم الأحد (9 نوفمبر) مع اشتداد إعصار "فونغ وونغ" الخارق فوق الفلبين، ومن المتوقع أن يضرب اليابسة في مقاطعة أورورا بين الساعة 8 مساءً (4 مساءً بتوقيت الإمارات) و 11 مساءً (7 مساءً بتوقيت الإمارات).
في مقطع فيديو نشرتهبرينسيس جويوانا راموس، تندفع أمواج هائلة عبر الأسوار وتغمر المنازل، حاملة معها الحطام مثل جذوع الأشجار والأخشاب.
يأتي إعصار "فونغ وونغ" الخارق بعد أيام فقط من تدمير إعصار "كالمايغي"، المعروف محلياً باسم إعصار "تينو"، لمنطقة فيساياس الوسطى في الفلبين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 188 شخصاً وترك المئات في عداد المفقودين، ليصبح بذلك الكارثة الطبيعية الأكثر فتكاً التي تضرب البلاد هذا العام.
مع اقتراب "فونغ وونغ"، شارك سكان سيبو - الذين ما زالوا يترنحون من تداعيات "كالمايغي" - رواياتهم الخاصة عن النجاة. في منشور مؤثر بشكل خاص على تيك توك بتاريخ 7 نوفمبر، تجلس امرأة وعائلتها مبللين فوق منزلهم الذي غمرته المياه، وقد ارتسم الإرهاق على وجوههم.
وكتبت: "هذه أنا وعائلتي على سطح منزلنا. قمت بتصوير هذا الفيديو فقط في حال لم نتمكن من النجاة".
في تعليقها، شاركت الناشرة - التي تحمل اسم المستخدم "شاين" - كيف انتظروا الإنقاذ عبثاً. "كان الفيضان يرتفع بسرعة، اعتقدنا أنها النهاية. نحن نعيش بالقرب من محطة الإطفاء ومركز الشرطة، لكن لم يأتِ أحد لإنقاذنا. هذا هو واقع الفساد في الفلبين".
أثار منشورها ضجة على مستوى البلاد، مردداً الغضب العام من فضائح الفساد، بما في ذلك ما يُزعم عن مشاريع "وهمية" للتحكم في الفيضانات تركت المجتمعات بلا دفاع خلال العواصف.
يُظهر مقطع فيديو آخر انتشر على تيك توك - شاركه المستخدم @bernheizelflores وشوهد أكثر من 3.7 مليون مرة - سيارات ابتلعتها السيول الموحلة في سيبو.
وكتب المستخدم في تعليقه على الفيديو: "قمنا بواجبنا، وخزنّا الطعام، وجهزنا الأدوية. ولكن كيف نحارب الفيضانات التي يسببها الفساد؟ المليارات للمشاريع ومع ذلك لا تزال سيبو تغرق. لا يوجد تصريف، لا خطة، لا خجل".
في هذه الأثناء، وثّق إد راموس، وهو مقيم في ليلوان بسيبو، اللحظة التي ضرب فيها إعصار "كالمايغي" في 4 نوفمبر. في لقطاته، انقطع التيار الكهربائي في الساعة 3:16 صباحاً؛ وبحلول الساعة 6:26 صباحاً، ارتفعت مياه الفيضانات بسرعة لدرجة أن السيارات طفت في الشوارع وكانت المنازل نصف مغمورة. وفي أعقاب ذلك، كانت الأرض مغطاة بطبقة سميكة من الطين، وانقلبت المركبات، وأصبحت المنازل أنقاضاً.
في مقطع فيديو آخر واسع الانتشار، شوهد السكان وهم ينقذون ثمانية أشخاص حوصروا في سيارتهم وسط مياه الفيضانات الهائجة. قاموا بربط الحبال بأعمدة قريبة، وتحدوا التيار العنيف للوصول إلى العالقين - مظهرين شجاعة غير عادية حتى مع أن خطوة واحدة خاطئة كان يمكن أن تكلفهم حياتهم.
أصبحت شجاعتهم، التي تمت مشاركتها آلاف المرات عبر الإنترنت، رمزاً لـ "بايانيهان" - الروح الفلبينية للوحدة المجتمعية والشجاعة في أوقات الأزمات.