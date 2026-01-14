إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء صراع غزة

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، يوم الأربعاء، إطلاق المرحلة الثانية من خطة إنهاء الصراع في غزة، وذلك بإنشاء إدارة فلسطينية تكنوقراطية في القطاع.
قال ويتكوف في منشور على منصة X: "اليوم، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس المكونة من 20 نقطة لإنهاء صراع غزة، والانتقال من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح والحوكمة التكنوقراطية وإعادة الإعمار."
"تؤسس المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، وهي اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)، وتبدأ نزع السلاح وإعادة إعمار غزة بالكامل، وبشكل أساسي نزع سلاح جميع الأفراد غير المصرح لهم.
وأضاف: "تتوقع الولايات المتحدة أن تمتثل حماس بالكامل لالتزاماتها، بما في ذلك الإعادة الفورية للرهينة المتوفى الأخير. عدم القيام بذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة."
قال ويتكوف: "الأهم من ذلك، أن المرحلة الأولى قدمت مساعدات إنسانية تاريخية، وحافظت على وقف إطلاق النار، وأعادت جميع الرهائن الأحياء ورفات سبعة وعشرين من أصل ثمانية وعشرين رهينة متوفاة. نحن ممتنون بشدة لمصر وتركيا وقطر على جهود الوساطة التي لا غنى عنها والتي جعلت كل التقدم حتى الآن ممكنًا."