إضراب 10 آلاف مضيف طيران في كندا يتسبب في فوضى السفر الصيفية

دخل مضيفو الطيران في شركة الخطوط الجوية الكندية في إضراب يوم السبت، وهو إضراب قالت الشركة إنه سيؤدي إلى توقف الخدمات وخلق فوضى في السفر الصيفي لـ130,000 مسافر يوميًا.

وقالت النقابة الكندية للموظفين العموميين، التي تمثل 10,000 مضيف طيران في الخطوط الجوية الكندية، في بيان: "نحن الآن في إضراب رسمي".

وأعلنت شركة الطيران أنها علقت جميع عمليات الخطوط الجوية الكندية والخطوط الجوية الكندية "روغ" بسبب إضراب مضيفي الطيران التابعين لنقابة الموظفين العموميين. وبدأ الإضراب في الساعة 12:58 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 16 أغسطس 2025.

رحلات "إير كندا إكسبريس"، التي يتم تشغيلها بواسطة شركات طيران أخرى، لم تتأثر.

نصائح للعملاء المتأثرين

نصحت شركة الطيران بشدة العملاء المتأثرين بعدم التوجه إلى المطار ما لم يكن لديهم تذكرة مؤكدة على شركة طيران أخرى غير الخطوط الجوية الكندية أو "إير كندا روغ". وذكر البيان على الموقع الرسمي أن "إير كندا" ستخطر العملاء الذين لديهم رحلات قريبة بإلغاء رحلات إضافية وبخياراتهم المتاحة.

بالنسبة للعملاء الذين لديهم رحلات مقررة قريبًا ولم يتم إلغاؤها بعد، وضعت "إير كندا" سياسة "حسن نية" للسماح لهم بإعادة حجز سفرهم أو الحصول على رصيد للسفر في المستقبل. للمزيد من المعلومات، يمكن للعملاء زيارة aircanada.com/action.

مطالب النقابة

سلمت النقابة الكندية للموظفين العموميين إشعارًا بالإضراب مدته 72 ساعة يوم الأربعاء. ومنذ ذلك الحين، تقوم شركة الطيران تدريجيًا بتخفيض جدول رحلاتها اليومية البالغ حوالي 700 رحلة للتعامل مع اضطراب العمل.

اعتبارًا من الساعة 8 مساءً يوم الجمعة، قالت الشركة إنها ألغت 623 رحلة جوية، مما أثر على أكثر من 100,000 مسافر.

بالإضافة إلى زيادة الأجور، تقول النقابة إنها تريد معالجة العمل غير مدفوع الأجر على الأرض، بما في ذلك أثناء عملية صعود الطائرة.

وقال رافائيل غوميز، الذي يرأس مركز العلاقات الصناعية بجامعة تورنتو، لوكالة الأنباء الفرنسية إنها "ممارسة شائعة، حتى في جميع أنحاء العالم" تعويض مضيفي الطيران بناءً على الوقت الذي يقضونه في الجو. وقال إن النقابة قد بنت حملة تواصل فعالة حول هذه القضية، مما خلق تصورًا عامًا بعدم الإنصاف.

وأوضح قائلاً: "قد يعتقد المسافر العادي، غير الملم بالممارسة الشائعة في الصناعة، 'أنا أنتظر صعود الطائرة وهناك مضيفة تساعدني، لكنها من الناحية الفنية لا تتقاضى أجرًا مقابل هذا العمل'. إنها قضية جيدة جدًا للتسليط الضوء عليها".

خلاف حول الأجور

فصّلت الخطوط الجوية الكندية أحدث عروضها في بيان يوم الخميس، موضحة أنه بموجب الشروط، سيحصل مضيف الطيران المخضرم في المتوسط على 87,000 دولار كندي (65,000 دولار أمريكي) بحلول عام 2027.

وصفت النقابة الكندية للموظفين العموميين عروض الخطوط الجوية الكندية بأنها "أقل من معدل التضخم وأقل من القيمة السوقية". كما رفضت النقابة طلبات من الحكومة الفيدرالية والخطوط الجوية الكندية لحل القضايا العالقة من خلال التحكيم المستقل.

قال غوميز إنه إذا أضرب مضيفو الطيران، فإنه لا يتوقع أن يستمر التوقف لفترة طويلة. وأضاف: "هذا هو موسم الذروة. لا تريد شركة الطيران أن تخسر مئات الملايين من الدولارات من الإيرادات... إنهم تقريبًا يلعبون لعبة "من يرمش أولاً" مع مضيفي الطيران."