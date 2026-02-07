إصابة 4 طلاب هنود في هجوم طعن داخل جامعة طبية بروسيا

أعلنت السفارة الهندية في روسيا يوم السبت أن أربعة طلاب هنود أُصيبوا في "حادث اعتداء مؤسف".
وقالت السلطات إن الحادث وقع في مدينة أوفا (Ufa)، مضيفة أن المسؤولين في طريقهم لتقديم المساعدة اللازمة.
وجاء في بيان السفارة: "وقع حادث اعتداء مؤسف في مدينة أوفا، حيث أُصيب عدة أشخاص من بينهم أربعة طلاب هنود. السفارة على تواصل مع السلطات، كما أن المسؤولين من القنصلية في قازان في طريقهم إلى أوفا لتقديم المساعدة للطلاب المصابين".
نُشر منشور السفارة بعد ساعات من تقارير لوسائل إعلام محلية أفادت بوقوع حادث طعن في صالة ألعاب رياضية داخل سكن للطلاب الأجانب في جامعة بجمهورية باشكورتوستان الروسية. وذكرت التقارير أن ضابطي شرطة أُصيبا أيضاً.
وأشارت التقارير الأولية، بحسب وكالة أنباء الهند (PTI)، إلى أن مراهقاً مسلحاً بسكين دخل جامعة الدولة الطبية في أوفا وقام بطعن عدد من الطلاب.