إصابة 11 معتمراً أردنياً في حادث حافلة في السعودية

أُصيب أحد عشر معتمراً أردنيًا في حادث حافلة في منطقة الميقوع في السعودية صباح الأربعاء. وفقًا لبيان من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، كانت الحافلة تقل 34 مواطنًا أردنيًا.