إصابة 11 معتمراً أردنياً في حادث حافلة في السعودية

تواصل السلطات تقديم جميع المساعدات والدعم اللازمين المصابين وأعربت عن أملها في شفائهم العاجل
أُصيب أحد عشر معتمراً أردنيًا في حادث حافلة في منطقة الميقوع في السعودية صباح الأربعاء. وفقًا لبيان من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، كانت الحافلة تقل 34 مواطنًا أردنيًا.

قالت الوزارة إن مديرية العمليات والشؤون القنصلية، إلى جانب السفارة الأردنية في الرياض والقنصلية العامة في جدة، تتابع الوضع عن كثب وتنسق مع السلطات السعودية.

أكد السفير فؤاد المجالي، المتحدث باسم الوزارة، أن الوزارة ستواصل تقديم جميع المساعدات والدعم اللازمين للمصابين بالتنسيق مع السلطات السعودية. وأعرب عن أمله في شفائهم العاجل.

