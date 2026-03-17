إصابة عضوين من الطوارئ الطبية الكويتية بسقوط شظايا

أصيب عضوان من فرق الطوارئ الطبية الكويتية أثناء أداء الواجب جراء سقوط شظايا وسط التطورات الإقليمية الأخيرة، حسبما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبد الله السند.
تم إبلاغ السلطات على الفور للتحقق من الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشار إلى أن فرق الطوارئ استجابت بسرعة، وقدمت الإسعافات الأولية في الموقع قبل نقل المصابين إلى مستشفى قريب لمزيد من التقييم والرعاية.
وأكد السند أن كلا المصابين في حالة مستقرة ويتلقيان العلاج الطبي اللازم.
وشدد على أن وزارة الصحة تتابع الوضع عن كثب وتنسق مع الجهات المعنية كجزء من نظام وطني شامل.
وهذا يضمن سلامة العاملين في مجال الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية دون انقطاع ودون التأثير على جاهزية النظام الصحي.
واختتم المتحدث الرسمي بتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً استقرار حالتهم، داعياً الله أن يحفظ الجميع، وأن يديم الأمن والاستقرار على الوطن والمقيمين فيه.
إصابة 12 شخصاً في الكويت وسط الضربات الإيرانية، وزارة الصحة تؤكد مستشفيات الكويت تستقبل 19 حالة إصابة جديدة، وتؤكد جاهزية المرافق