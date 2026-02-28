هجوم إسرائيلي-أمريكي يستهدف إيران

في يونيو، انضمت الولايات المتحدة إلى حملة عسكرية إسرائيلية ضد المنشآت النووية الإيرانية، في أكثر إجراء عسكري أمريكي مباشرة على الإطلاق ضد الجمهورية الإسلامية. وردت طهران حينها بإطلاق صواريخ باتجاه قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، وهي الأكبر في الشرق الأوسط. وحذرت القوى الغربية من أن مشروع الصواريخ الباليستية الإيراني يهدد الاستقرار الإقليمي وقد يستخدم لإيصال أسلحة نووية إذا تم تطويره. وتنفي طهران سعيها لامتلاك قنابل ذرية.