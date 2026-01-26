إسرائيل توافق على "إعادة فتح محدودة" لمعبر رفح "للمشاة فقط"

قالت إسرائيل يوم الاثنين إنها ستسمح بـ "إعادة فتح محدودة" لمعبر رفح الحدودي بين غزة ومصر بمجرد استعادتها لرفات آخر رهينة في الأراضي الفلسطينية.

وتعتبر إعادة فتح معبر رفح، وهو نقطة دخول حيوية للمساعدات إلى غزة، جزءاً من إطار هدنة أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر، لكن المعبر ظل مغلقاً منذ سيطرة القوات الإسرائيلية عليه خلال الحرب في الأراضي الفلسطينية.

وأفادت الأنباء أن المبعوثين الأمريكيين الزائرين ضغطوا على المسؤولين الإسرائيليين لإعادة فتح المعبر خلال محادثات جرت في القدس مطلع الأسبوع.

وقد دفع قادة العالم ووكالات الإغاثة مراراً وتكراراً من أجل تمكين المزيد من قوافل المساعدات الإنسانية من الوصول إلى غزة، التي تعرضت للدمار بسبب أكثر من عامين من الحرب وتعتمد على تدفق المعدات الطبية الأساسية والغذاء وغيرها من الإمدادات.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الاثنين إن إسرائيل وافقت على إعادة الفتح "لمرور المشاة فقط، بشرط وجود آلية تفتيش إسرائيلية كاملة".

وأضاف المكتب في منشور على منصة (X) أن هذه الخطوة ستعتمد على "عودة جميع الرهائن الأحياء وبذل حماس جهداً بنسبة 100% لتحديد مكان وإعادة جميع الرهائن المتوفين".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه كان يفتش مقبرة في قطاع غزة يوم الأحد بحثاً عن رفات آخر رهينة، وهو "ران غفيلي". وقال مكتب نتنياهو: "عند الانتهاء من هذه العملية، ووفقاً لما تم الاتفاق عليه مع الولايات المتحدة، ستفتح إسرائيل معبر رفح".

جاء هذا الإعلان بعد أن قال "علي شعث"، المسؤول الذي عُين مؤخراً مديراً لغزة، إن المعبر سيفتح "في كلا الاتجاهين" هذا الأسبوع. وقال شعث في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم الخميس: "بالنسبة للفلسطينيين في غزة، رفح هي أكثر من مجرد بوابة، إنها شريان حياة ورمز للفرص".

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المبعوثين الأمريكيين "ستيف ويتكوف" و"جاريد كوشنر" حثا نتنياهو على إعادة فتح رفح خلال محادثاتهما في القدس.

الرهينة الأخير

وقال "أبو عبيدة"، المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام التابعة لحماس، يوم الأحد إن الجماعة "زودت الوسطاء بكافة التفاصيل والمعلومات المتوفرة لديها بشأن مكان جثمان الأسير"، في إشارة إلى غفيلي. وأضاف أبو عبيدة أن "العدو (إسرائيل) يقوم حالياً بالبحث في أحد المواقع بناءً على معلومات نقلتها كتائب القسام".

باستثناء غفيلي، تم منذ ذلك الحين إعادة جميع الـ 251 شخصاً الذين تم أخذهم كرهائن خلال هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، سواء كانوا أحياءً أو أمواتاً. وغفيلي هو ضابط صف في وحدة "ياسام" النخبوية التابعة للشرطة الإسرائيلية، قُتل أثناء القتال في يوم الهجوم واُقتيد جثمانه إلى غزة.

وكانت المرحلة الأولى من صفقة وقف إطلاق النار المدعومة من الولايات المتحدة قد نصت على أن تقوم حماس بتسليم جميع الرهائن في غزة. وقد أعربت عائلة غفيلي عن معارضتها الشديدة لإطلاق المرحلة الثانية من الخطة، والتي تتضمن إعادة فتح رفح، قبل أن يتسلموا رفاته. وقالت عائلته في بيان يوم الأحد: "أولاً وقبل كل شيء، يجب إعادة ران إلى وطنه".

وقالت السلطات في نوفمبر إن أكثر من 70 ألف شخص قُتلوا في غزة، حيث أدت الهجمات الإسرائيلية إلى تسوية معظم القطاع بالأرض، وهو موطن لنحو 2.2 مليون نسمة. وكان الإقليم يعاني بالفعل بشدة من جولات القتال السابقة ومن حصار إسرائيلي مفروض منذ عام 2007. وقُتل 1221 شخصاً في إسرائيل بعد هجوم أكتوبر 2023 الذي شنته حماس.