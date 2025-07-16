إسرائيل تقصف مقرات عسكرية سورية في دمشق

قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مدخل وزارة الدفاع السورية في دمشق يوم الأربعاء، في تصعيد للهجمات بهدف معلن هو حماية الأقلية الدرزية من الأذى على يد القوات الحكومية.