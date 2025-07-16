إسرائيل تقصف مقرات عسكرية سورية في دمشق

قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مدخل وزارة الدفاع السورية في دمشق يوم الأربعاء، في تصعيد للهجمات بهدف معلن هو حماية الأقلية الدرزية من الأذى على يد القوات الحكومية.
وهذا هو اليوم الثالث على التوالي الذي تشن فيه إسرائيل غارات على سوريا حيث اشتبكت قوات الأمن الحكومية مع مقاتلين دروز محليين في مدينة السويداء الجنوبية.
أفادت مصادر أمنية من داخل وزارة الدفاع لرويترز أن غارتين على الأقل بطائرات مسيرة أصابتا المبنى، وأن ضباطًا كانوا يحتمون في الطابق السفلي. وذكرت قناة الإخبارية الحكومية أن الغارة الإسرائيلية أسفرت عن إصابة مدنيين اثنين.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه "قصف بوابة مدخل مجمع المقرات العسكرية للنظام السوري" في دمشق، وأنه يواصل "مراقبة التطورات والإجراءات المتخذة ضد المدنيين الدروز في جنوب سوريا".
وقالت وسائل إعلام رسمية سورية وشهود عيان إن الغارات الإسرائيلية طوال يوم الأربعاء أصابت أيضا مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، حيث انهار سريعا يوم رابع من القتال الذي أعلن عنه في الليلة السابقة.
أرسلت قوات حكومية سورية إلى منطقة السويداء، الاثنين، لوقف القتال بين مقاتلين دروز ومسلحين بدو، لكنها انتهت بالاشتباك مع الميليشيات الدرزية نفسها.
ذكرت وكالة الأنباء المحلية "السويداء 24" أن مدينة السويداء والقرى المجاورة لها تعرضت لقصف مدفعي كثيف وقذائف هاون صباح الأربعاء. وحمّلت وزارة الدفاع السورية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء مسؤولية خرق الهدنة.
دعت وزارة الدفاع سكان المدينة إلى البقاء في منازلهم. وقال بعض السكان الذين تمكنت رويترز من التواصل معهم هاتفيًا إنهم محاصرون في منازلهم خوفًا من انقطاع الكهرباء.