إسرائيل تعلن مقتل قيادي جديد في حماس بغارة على غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين (22 سبتمبر/أيلول)، أنه قتل إياد أبو يوسف، نائب قائد الشرطة البحرية التابعة لحركة حماس، في "ضربة دقيقة" بمنطقة المعسكرات الوسطى في غزة.

وفقًا لجيش الدفاع الإسرائيلي، شارك أبو يوسف في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، حيث ساعد في التخطيط لكمائن ضد القوات الإسرائيلية وتأمين ممتلكات الحركة في غزة. وقال الجيش إن مقتله يُوجه "ضربة موجعة" لقدرات الشرطة البحرية التابعة لحماس.

وبحسب الجيش، فإن العملية جرت بالتنسيق المشترك بين البحرية وسلاح الجو الإسرائيلي، حيث قدمت المخابرات البحرية التوجيهات للضربة المستهدفة.

يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إعلان جيش الدفاع الإسرائيلي عن مقتل قيادي بارز آخر في حماس. في 19 سبتمبر/أيلول، أعلنت القوات الإسرائيلية استهدافها وقتلها سمير محمود يوسف أبو الخير، نائب رئيس الاستخبارات العسكرية في لواء البريج التابع لحماس، خلال غارة جوية شمال غزة. كما أسفرت تلك الغارة عن مقتل أكثر من 10 مسلحين وتدمير أكثر من 20 موقعًا للبنية التحتية العسكرية، وفقًا لجيش الدفاع الإسرائيلي.

وفي سياق منفصل، قال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد (21 سبتمبر/أيلول) إنه قتل أيضا ماجد أبو سلمية، الذي وصفه بأنه قناص من حماس، في ضربة في اليوم السابق.لكن شقيقه محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء في غزة، نفى هذا الادعاء، قائلا إن ماجد يعاني من ضعف البصر.

وقال محمد لوكالة فرانس برس إنه كان يعمل في قسم الطوارئ عندما وصلت جثتا شقيقه وزوجة أخيه إلى المستشفى، واللذين قتلا في غارة إسرائيلية على مدينة غزة.