إسرائيل تعلن مقتل قائد في حزب الله خلال غارة جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت (25 أكتوبر/تشرين الأول)، اغتيال زين العابدين حسين فتوني، أحد قادة وحدة الرضوان المضادة للدبابات التابعة لحزب الله.
ووفق زعم الجيش الإسرائيلي إن فتوني كان يشارك بنشاط في جهود إعادة بناء «البنية التحتية لحزب الله» في جنوب لبنان، مضيفاً أن أنشطته تمثّل انتهاكاً للاتفاقيات القائمة بين إسرائيل ولبنان.
ويأتي هذا في أعقاب ضربة سابقة في 24 أكتوبر/تشرين الأول، عندما قام الجيش الإسرائيلي بتصفية عباس حسن كركي، قائد اللوجستيات في مقر الجبهة الجنوبية لحزب الله في منطقة النبطية في جنوب لبنان.
وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد كان كركي يقود جهود إعادة بناء القدرات القتالية لحزب الله، بما في ذلك إدارة عمليات نقل الأسلحة وتخزينها، وإعادة إنشاء البنية التحتية التي تم تفكيكها خلال الحرب جنوب نهر الليطاني.