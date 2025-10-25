إسرائيل تعلن مقتل قائد في حزب الله خلال غارة جنوب لبنان

ويأتي هذا في أعقاب ضربة سابقة في 24 أكتوبر/تشرين الأول، عندما قام الجيش الإسرائيلي بتصفية عباس حسن كركي، قائد اللوجستيات في مقر الجبهة الجنوبية لحزب الله في منطقة النبطية في جنوب لبنان.