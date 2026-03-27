إسرائيل تعلن قصف مفاعل المياه الثقيلة ومنشأة لليورانيوم في قلب إيران

أكد الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة استهداف مفاعل للمياه الثقيلة ومنشأة لمعالجة اليورانيوم في وسط إيران، وذلك ضمن سلسلة ضربات طالت مواقع نووية في الجمهورية الإسلامية. وأوضح الجيش في بيان رسمي أن سلاح الجو أغار على محطة المياه الثقيلة في منطقة أراك، واصفاً إياها بأنها موقع رئيسي لإنتاج البلوتونيوم المخصص للأسلحة النووية. من جهتها، أفادت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق بأن الضربات الأمريكية الإسرائيلية استهدفت مجمع خنداب للمياه الثقيلة، مؤكدة عدم وقوع إصابات بشرية أو تسرب إشعاعي في الموقع.
يعود تاريخ العمل في مفاعل خنداب إلى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلا أن العمل فيه كان قد توقف بموجب بنود الاتفاق النووي لعام 2015 الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية قبل الانسحاب منه، حيث تمت إزالة قلب المفاعل وصب الخرسانة فيه لتعطيله. ورغم أن طهران تؤكد أن المفاعل مخصص لإنتاج البلوتونيوم للأبحاث الطبية، إلا أن إسرائيل والولايات المتحدة تتهمانها بالسعي لامتلاك أسلحة نووية.
وفي سياق متصل، أكد الجيش الإسرائيلي قصف محطة لاستخراج اليورانيوم في منطقة يزد وسط إيران، واصفاً المنشأة بأنها فريدة من نوعها وتُستخدم لإنتاج المواد الخام الضرورية لعملية التخصيب. وبدورها، صرحت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بأن الهجوم على منشأة يزد لم يتسبب في انبعاث أي مواد مشعة.
يُذكر أن محطة أراك كانت هدفاً لضربات إسرائيلية خلال حرب الـ 12 يوماً في يونيو الماضي، والتي شاركت فيها الولايات المتحدة أيضاً بعمليات قصف. ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن الموقع تضرر في تلك الهجمات ولم يعد يعمل بكامل طاقته منذ ذلك الوقت، مشيرة إلى انقطاع وصول مفتشيها للموقع منذ مايو 2025. وتأتي هذه التطورات في ظل الصراع الذي اندلع في المنطقة منذ 28 فبراير، عقب شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات مشتركة على إيران، ما أشعل موجة من الهجمات الصاروخية والمسيرات المتبادلة في المنطقة.