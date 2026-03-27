إسرائيل تعلن قصف مفاعل المياه الثقيلة ومنشأة لليورانيوم في قلب إيران

يُذكر أن محطة أراك كانت هدفاً لضربات إسرائيلية خلال حرب الـ 12 يوماً في يونيو الماضي، والتي شاركت فيها الولايات المتحدة أيضاً بعمليات قصف. ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن الموقع تضرر في تلك الهجمات ولم يعد يعمل بكامل طاقته منذ ذلك الوقت، مشيرة إلى انقطاع وصول مفتشيها للموقع منذ مايو 2025. وتأتي هذه التطورات في ظل الصراع الذي اندلع في المنطقة منذ 28 فبراير، عقب شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات مشتركة على إيران، ما أشعل موجة من الهجمات الصاروخية والمسيرات المتبادلة في المنطقة.