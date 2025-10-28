إسرائيل ترفع القيود عن المجتمعات القريبة من غزة بعد مراجعة أمنية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء (28 أكتوبر/تشرين الأول)، رفع القيود المفروضة على البلدات المحيطة بقطاع غزة.
وأشار إلى أن القرار يأتي بعد تقييم للوضع وموافقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن أنهت إسرائيل حالة الطوارئ في المناطق الواقعة على طول حدود غزة يوم الاثنين (27 أكتوبر/تشرين الأول)، وهي المرة الأولى التي يتم فيها رفع مثل هذه الإجراءات منذ هجمات حماس في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقال بيان صادر عن مكتب كاتس "قررت اعتماد توصية (الجيش الإسرائيلي) ورفع الحالة الخاصة على الجبهة الداخلية لأول مرة منذ السابع من أكتوبر".
ويعكس القرار "الواقع الأمني الجديد في جنوب البلاد" ويأتي في وقت لا يزال فيه وقف إطلاق النار الذي بدأ في 10 أكتوبر صامداً إلى حد كبير.