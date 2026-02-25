إرث"إل مينشو" الأسود: مخدر أقوى من الهيروين بـ 50 مرة

تمثل وفاة نيميسيو روبين أوسيغيرا سرفانتس، المعروف باسم إل مينشو، نهاية حقبة لعصابة خاليسكو الجيل الجديد (CJNG). تزامن صعوده مع التوسع العدواني للعصابة في الفنتانيل، وهو الأفيون الصناعي الذي أعاد تشكيل سوق المخدرات في أمريكا الشمالية.
تحت قيادته، كانت "الجيل الجديد" من أوائل العصابات الكبرى التي أنتجت وتاجرت بالفنتانيل بكميات كبيرة، مما حوله إلى أحد أكثر المخدرات ربحية في الولايات المتحدة.
في وقت مبكر من عام 2013، تحدث ابن إل مينشو، روبين أوسيغيرا غونزاليس، المعروف باسم “إل مينشيتو” – الذي حكم عليه لاحقًا بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة – عن “القيام بذلك على نطاق واسع” من خلال بناء عملية حول حبوب أوكسيكونتين المزيفة المخلوطة بالفنتانيل.
بحلول منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، أصبحت العصابة واحدة من أكبر منتجي الفنتانيل غير المشروع في المكسيك، حيث أرسلت كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة وحققت مليارات الدولارات من الإيرادات، وفقًا لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA).
الفنتانيل صناعي بالكامل. على عكس الهيروين أو الكوكايين، لا يعتمد على المحاصيل أو المزارع الشاسعة. يتم شحن السلائف الكيميائية، التي يتم تصنيع العديد منها بشكل قانوني في الصين، إلى موانئ المحيط الهادئ حيث تتمتع العصابة بنفوذ. في المختبرات السرية في جميع أنحاء المكسيك، تتم معالجة المواد الكيميائية إلى مسحوق وضغطها في حبوب مزيفة مصممة لتشبه الأدوية الموصوفة، بما في ذلك أقراص “M30” الزرقاء، والبيركوسيت المزيف، وأقراص الزاناكس المقلدة.
تفسر قوته جاذبيته. المخدر أقوى بـ 50 مرة من الهيروين و100 مرة من المورفين. الكميات الصغيرة أسهل في الإخفاء والنقل، وهو عامل رئيسي في انتشاره السريع عبر أمريكا الشمالية.
تُظهر البيانات الأمريكية المؤقتة وفاة أكثر من 72,000 شخص بسبب الجرعات الزائدة في الأشهر الـ 12 المنتهية في سبتمبر 2025. وهذا يمثل انخفاضًا عن العام السابق، ولكنه لا يزال من بين أعلى المستويات المسجلة. ولا تزال المواد الأفيونية الاصطناعية، ومعظمها الفنتانيل غير المشروع، متورطة في غالبية هذه الوفيات.
حتى مع الانخفاض الأخير، لا تزال الأزمة تحصد أكثر من مائة روح يوميًا في الولايات المتحدة. يستهلك العديد من الضحايا الفنتانيل دون علم، بعد أن يتم خلطه في مخدرات الشوارع أو ضغطه في حبوب وصفات طبية مزيفة.
أكدت الوفيات البارزة مدى عشوائية انتشار المخدر. فقد عُثر على الفنتانيل في أجهزة موسيقيين، بمن فيهم Prince و Tom Petty. كما توفي مغني الراب Mac Miller والممثل Angus Cloud بسبب جرعات زائدة تتعلق بالمخدر.
اعتقد العديد من الضحايا أنهم يتناولون أدوية موصوفة أو عقاقير ترفيهية. وبدلاً من ذلك، ابتلعوا الفنتانيل دون علم.
مع وفاة الزعيم وسجن كبار مساعديه من العائلة، يتوقع المحللون اضطرابًا قصير الأمد بينما تعيد فصائل CJNG تنظيم صفوفها. ومع ذلك، على المدى الطويل، لا يتوقع سوى قليلون تغييرًا هيكليًا. تستمر السلائف الكيميائية في الوصول من Asia، وتظل المختبرات نشطة في جميع أنحاء Mexico، ويستمر الطلب في United States.
