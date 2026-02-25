إرث"إل مينشو" الأسود: مخدر أقوى من الهيروين بـ 50 مرة

تمثل وفاة نيميسيو روبين أوسيغيرا سرفانتس، المعروف باسم إل مينشو، نهاية حقبة لعصابة خاليسكو الجيل الجديد (CJNG). تزامن صعوده مع التوسع العدواني للعصابة في الفنتانيل، وهو الأفيون الصناعي الذي أعاد تشكيل سوق المخدرات في أمريكا الشمالية.

تحت قيادته، كانت "الجيل الجديد" من أوائل العصابات الكبرى التي أنتجت وتاجرت بالفنتانيل بكميات كبيرة، مما حوله إلى أحد أكثر المخدرات ربحية في الولايات المتحدة.

في وقت مبكر من عام 2013، تحدث ابن إل مينشو، روبين أوسيغيرا غونزاليس، المعروف باسم “إل مينشيتو” – الذي حكم عليه لاحقًا بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة – عن “القيام بذلك على نطاق واسع” من خلال بناء عملية حول حبوب أوكسيكونتين المزيفة المخلوطة بالفنتانيل.

بحلول منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، أصبحت العصابة واحدة من أكبر منتجي الفنتانيل غير المشروع في المكسيك، حيث أرسلت كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة وحققت مليارات الدولارات من الإيرادات، وفقًا لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA).

صناعي وأقوى

الفنتانيل صناعي بالكامل. على عكس الهيروين أو الكوكايين، لا يعتمد على المحاصيل أو المزارع الشاسعة. يتم شحن السلائف الكيميائية، التي يتم تصنيع العديد منها بشكل قانوني في الصين، إلى موانئ المحيط الهادئ حيث تتمتع العصابة بنفوذ. في المختبرات السرية في جميع أنحاء المكسيك، تتم معالجة المواد الكيميائية إلى مسحوق وضغطها في حبوب مزيفة مصممة لتشبه الأدوية الموصوفة، بما في ذلك أقراص “M30” الزرقاء، والبيركوسيت المزيف، وأقراص الزاناكس المقلدة.

تفسر قوته جاذبيته. المخدر أقوى بـ 50 مرة من الهيروين و100 مرة من المورفين. الكميات الصغيرة أسهل في الإخفاء والنقل، وهو عامل رئيسي في انتشاره السريع عبر أمريكا الشمالية.