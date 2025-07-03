إدانة سعودية كويتية وقطرية لدعوة إسرائيل توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة

أدانت دول خليجية مثل السعودية والكويت وقطر، تصريحات أدلى بها وزير إسرائيلي دعا فيها إلى ضم الضفة الغربية المحتلة.

ودعا الوزير في تصريحاته إلى توسيع نطاق المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

أدانت المملكة العربية السعودية في بيانها هذه الفكرة، وقالت إن "مثل هذا الإجراء يُعدّ انتهاكًا للقانون الدولي". وأكدت وزارة الخارجية رفض المملكة لأي محاولات لتوسيع المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، مؤكدةً موقفها الراسخ من أهمية التزام إسرائيل بالقرارات الدولية.

وعرضت السلطة دعمها للفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

في هذه الأثناء، أدانت قطر أيضا هذه التصريحات، واعتبرتها امتدادا لسياسات الاحتلال الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2334.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، على الحاجة الماسة لتكاتف المجتمع الدولي لمواجهة سياسات التصعيد الخطيرة التي تنتهجها سلطات الاحتلال، والتي تهدد الأمن الإقليمي.

وجددت موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الأشقاء الفلسطينيين استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما استنكرت الكويت بشدة هذه الدعوات، حيث أكدت الوزارة أن التوسع الاستيطاني المخطط له يشكل انتهاكا خطيرا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضافت أن الكويت تواصل دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله لاستعادة حقوقه المشروعة وفقا لقرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجددت دعوتها لمجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته في حماية الأمن والسلم الدوليين والدفاع عن الشرعية الدولية.