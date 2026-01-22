إدانة أول صحفية فلبينية بتهمة "تمويل الإرهاب" وسط تنديد دولي

وأشارت بالاباي إلى أن "هذه الادعاءات استندت إلى شهود غير موثوقين، واستخبارات تخمينية، وروايات متناقضة"، مضيفة أنه "باستخدام رواية 'الإرهاب' هذه، نفذت قوات أمن الدولة عملية تفتيش ومصادرة غير قانونية في 7 فبراير 2020، في مدينة تاكلوبان، وصادرت 557,360 بيزو فلبيني (34,835 درهم إماراتي)، والتي تم تجميدها لاحقاً وإخضاعها لإجراءات المصادرة".