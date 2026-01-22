إدانة أول صحفية فلبينية بتهمة "تمويل الإرهاب" وسط تنديد دولي

أدان المدافعون عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة في الفلبين إدانة صحفية مجتمعية ومذيعة إذاعية تبلغ من العمر 26 عاماً، والتي وُجدت مذنبة بتمويل الإرهاب وحُكم عليها بالسجن لمدة لا تقل عن 12 عاماً من قبل محكمة إقليمية يوم الخميس.
تعد فرينشي ماي كومبيو أول صحفية فلبينية تُحاكم بموجب قوانين مكافحة تمويل الإرهاب في الفلبين. ومع ذلك، تمت تبرئتها هي وشريكتها في الاتهام، ماريل دوميكويل، من تهم حيازة أسلحة نارية ومتفجرات بشكل غير قانوني.
أدانت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية وائتلاف #FreeFrenchieMaeCumpio للمنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة إدانة كومبيو، التي قد تواجه السجن لمدة تصل إلى 18 عاماً.
اعتُقلت كومبيو، التي ستكمل عامها السابع والعشرين في 23 يناير، في فبراير 2020 بعد أن داهمت القوات الفلبينية سكنها في منتصف الليل وزعمت العثور على قنبلة يدوية وسلاح ناري وعلم شيوعي تحت وسادتها.
وأكدت منظمة مراسلون بلا حدود أن "الحكم بالإدانة بتهمة 'تمويل الإرهاب' هو إساءة واضحة لإحقاق العدالة"، وذلك في أعقاب تحقيق مستقل أجرته المنظمة.
وقالت ألكسندرا بيلاكوفسكا، مديرة المناصرة في مكتب آسيا والمحيط الهادئ التابع لمنظمة مراسلون بلا حدود: "نحن مصدومون من هذا الحكم. إن تحقيقات المنظمة والأدلة التي قدمها محامو كومبيو في المحكمة تظهر بوضوح كيف تم فبركة هذه القضية منذ البداية".
وأضافت: "تمثل إدانة كومبيو فشلاً ذريعاً من جانب النظام القضائي الفلبيني وتجاهلاً صارخاً من قبل السلطات لحرية الصحافة"، ودعت الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور "للتحرك دون تأخير لإنهاء هذا الظلم والإفراج عن كومبيو فوراً".
وشددت بيلاكوفسكا على أنه "بدون تحرك حاسم منه (ماركوس)، لن يكون هناك فرق ملموس عن الإدارات السابقة التي لم تظهر أي اعتبار لدعم الصحافة الحرة".
تقبع كومبيو خلف القضبان منذ فبراير 2020، عندما اعتُقلت مع أربعة من نشطاء حقوق الإنسان. وفي وقت اعتقالها، كانت كومبيو تشغل منصب المدير التنفيذي لموقع "إيسترن فيستا" الإخباري ومذيعة أخبار إذاعية في محطة "Aksyon Radyo-Tacloban DYVL"، حيث كانت تقدم تقارير مكثفة عن انتهاكات الشرطة والجيش المزعومة وقضايا الرعاية المجتمعية في منطقة شرق فيساياس.
أظهرت كومبيو ودوميكويل تحدياً وتعهدتا بمواصلة البحث عن سبل قانونية عقب إدانتهما يوم الخميس، قائلتين إن التهم الموجهة إليهما كانت مفبركة. (الصورة: تيناي بالاباي/ كاراباتان).
وقالت كريستينا بالاباي، الأمينة العامة لتحالف حقوق الإنسان "كاراباتان"، لصحيفة خليج تايمز: "إن إدانة كومبيو ودوميكويل هي جزء من نمط أوسع من القمع. إنها تعكس القضايا الملفقة المرفوعة ضد النشطاء والعاملين في المجال الإنساني ومنتقدي الحكومة. إنها ترسل رسالة مخيفة مفادها أن التحدث علناً وخدمة المجتمعات الفقيرة قد يكلفك سنوات من حياتك".
ووفقاً لبالاباي، فإن تهم تمويل الإرهاب نابعة من مزاعم بأنه في 29 مارس 2019، في سامار (مقاطعة جنوب مانيلا)، قامت كومبيو ودوميكويل المفترض بتسليم أموال ودعم لـ "جيش الشعب الجديد"، في انتهاك مزعوم للقانون الجمهوري رقم 10168، أو قانون منع وقمع تمويل الإرهاب.
وأشارت بالاباي إلى أن "هذه الادعاءات استندت إلى شهود غير موثوقين، واستخبارات تخمينية، وروايات متناقضة"، مضيفة أنه "باستخدام رواية 'الإرهاب' هذه، نفذت قوات أمن الدولة عملية تفتيش ومصادرة غير قانونية في 7 فبراير 2020، في مدينة تاكلوبان، وصادرت 557,360 بيزو فلبيني (34,835 درهم إماراتي)، والتي تم تجميدها لاحقاً وإخضاعها لإجراءات المصادرة".
وأكدت بالاباي أن "كومبيو ودوميكويل استُهدفتا ليس بسبب الأدلة، ولكن بسبب عملهما بين الناس"، مضيفة أن كومبيو تعرضت لـ "الوسم الأحمر" (الاتهام بالشيوعية) ووُصفت بأنها تخريبية بسبب تقاريرها التي انتقدت الشرطة والجيش.
وقد لاحظ مراقبون دوليون في وقت سابق أن ظاهرة "الوسم الأحمر" للصحفيين والنشطاء تكثفت في عهد الرئاسة السابقة لرودريغو دوتيرتي، الذي شن حرباً دموية على المخدرات في الفلبين من 2016 إلى 2022.
ومن جانبه، أشار كارلوس كوندي، المدافع عن حقوق الإنسان والمراسل السابق لصحيفة نيويورك تايمز، إلى أن إدانة كومبيو ليست مجرد هجوم على حرية الصحافة، قائلاً: "في الواقع، سيكون للحكم تأثير أسوأ على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان".
وشدد كوندي على أن "كون كومبيو صحفية هو أمر عرضي في كل هذا. لقد تم استهدافها هي والآخرين من قبل الدولة بسبب نشاطهم، وليس بالضرورة بسبب عملها الصحفي".