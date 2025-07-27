إخلاء ركاب من طائرة أميركية على المدرج بعد حريق

تم إجلاء ركاب طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأميركية "أميركان إيرلاينز" كانت في طريقها إلى ميامي بولاية فلوريدا من على المدرج بسبب اندلاع حريق، حسبما ذكر موقع لتتبع الرحلات الجوية يوم الأحد.
كان من المفترض أن تقلع الرحلة AA3023 من مدينة دنفر بولاية كولورادو، عندما اندلع حريق في عجلات الهبوط الرئيسية اليسرى (MLG) أثناء الإقلاع من مطار دنفر الدولي.
وأظهر مقطع فيديو نشره موقع FL360aero على موقع X تصاعد الدخان من الطائرة على المدرج، في الوقت الذي تم فيه إجلاء الركاب باستخدام شريحة قابلة للنفخ والابتعاد بسرعة عن الطائرة.
خذ نظرة:
تم إخلاء جميع ركاب طائرة بوينج 737 ماكس 8 بسلام، مع إصابة شخص واحد بجروح طفيفة أثناء عملية الإخلاء.
وتعد هذه الحادثة الأحدث في سلسلة من حوادث الطائرات التي تسببت في حالة من الذعر في الآونة الأخيرة.
يوم الجمعة، أُصيب مضيفان جويان على متن رحلة تابعة لشركة ساوث ويست إيرلاينز، كانت متجهة من بوربانك، كاليفورنيا، بعد أن حاول الطياران التهرب من الاصطدام بطائرة أخرى عند الإقلاع. وانحدرت الطائرة بشكل حاد لمسافة تقارب 500 قدم، وفقًا لمواقع تتبع الرحلات الجوية.
كما هبطت طائرة بوينج 737-800 تابعة لشركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية اضطراريا في مطار هامبورغ في 23 يوليو/تموز بعد أن أبلغ الطاقم عن تصاعد دخان من أحد المحركات أثناء الرحلة.
وقالت مواقع تتبع الرحلات الجوية إن الطائرة، التي كانت متجهة من مطار ستوكهولم أرلاندا إلى مطار سخيبول في أمستردام، غيرت مسارها أثناء تحليقها على متن الرحلة FL380 فوق المجال الجوي الدنماركي، على بعد حوالي 140 ميلا بحريا شمال هامبورغ.
وفقًا لأحدث تقرير سنوي صادر عن منظمة الطيران المدني الدولي حول السلامة الجوية، بلغ معدل الحوادث العالمي 1.87 لكل مليون مغادرة في عام 2023. وفي الوقت نفسه، تُظهر بيانات إيرباص أنه من بين حوادث فقدان هياكل الطائرات التسعة المسجلة حتى الآن في عام 2024 - والتي لم تسفر أي منها عن وفيات - وقع حادثان فقط أثناء الإقلاع.