إخلاء ركاب من طائرة أميركية على المدرج بعد حريق

وفقًا لأحدث تقرير سنوي صادر عن منظمة الطيران المدني الدولي حول السلامة الجوية، بلغ معدل الحوادث العالمي 1.87 لكل مليون مغادرة في عام 2023. وفي الوقت نفسه، تُظهر بيانات إيرباص أنه من بين حوادث فقدان هياكل الطائرات التسعة المسجلة حتى الآن في عام 2024 - والتي لم تسفر أي منها عن وفيات - وقع حادثان فقط أثناء الإقلاع.