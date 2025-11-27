السعودية تحيل 6 أشخاص للنيابة بتهمة تأليب الرأي العام

أحالت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية ستة أشخاص إلى النيابة العامة لنشرهم محتوى يهدف إلى تحريض الرأي العام. وقد تم احتجاز المتهمين واستكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم إلى المحكمة المختصة.
يُعد نشر محتوى يهدف إلى تحريض الرأي العام جريمة يعاقب عليها وفق الفقرة (1) من المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتي تنص على: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب جريمة إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية."
تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة واحتجازهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم تمهيدًا لإحالتهم إلى المحكمة، وطلب تطبيق العقوبات القانونية الرادعة.
وأكدت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أنها لن تتهاون في مراقبة أي محتوى إعلامي من شأنه الإخلال بالنظام العام أو انتهاك لوائح الإعلام، وستتخذ جميع الإجراءات الرادعة ضد كل مخالف.