السعودية تحيل 6 أشخاص للنيابة بتهمة تأليب الرأي العام

يُعد نشر محتوى يهدف إلى تحريض الرأي العام جريمة يعاقب عليها وفق الفقرة (1) من المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتي تنص على: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب جريمة إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية."