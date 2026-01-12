إحالة وافدة للادعاء العام بسبب فيديو مسيء للعملة العمانية

وقد حذر البنك المركزي العماني تحديداً من عدة أفعال تقع تحت طائلة القانون، ويشمل ذلك وضع الأختام أو الكتابة على الأوراق النقدية؛ أو إساءة استخدام العملة أو إتلافها، مثل تجعيدها أو رميها؛ أو تصنيع وبيع أشياء مثل القلائد أو الأكاليل أو الأقواس المصنوعة من العملة الوطنية. وتعتبر هذه الأفعال جرائم لأن العملة تحتوي وتمثل رموزاً وطنية، وقد يواجه الأفراد المدانون بهذه المخالفات إجراءات قانونية تشمل السجن.