إجلاء 180 سائحاً من سقطرى إلى جدة والأنظار تتجه للمتبقين

بدأت الخطوط الجوية اليمنية في إجلاء السياح الأجانب العالقين في جزيرة سقطرى، حيث قامت بتشغيل أول رحلة اليوم الأربعاء لنقلهم إلى جدة، المملكة العربية السعودية، وسط اضطرابات السفر المستمرة بسبب تصاعد الصراع الإقليمي.
وأجلت الناقلة الوطنية اليمنية 180 سائحًا عالقًا من سقطرى إلى جدة، وفقًا لمؤمر العيراني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة. وقالت السلطات إن الجهود مستمرة لإجلاء السياح المتبقين بأمان وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وصف الوزير الرحلة بأنها خطوة هامة في استعادة الاتصال الجوي الدولي إلى أرخبيل سقطرى. وفي بيان على X، أشاد بالخطوط الجوية اليمنية لتشغيلها رحلة الإجلاء، واصفًا إياها بأنها بداية لما تأمل السلطات أن يصبح خدمات مباشرة منتظمة بين سقطرى وجدة.
كما ذكر العيراني أن أي توسع في السياحة إلى الجزيرة سيتم بطريقة "مدروسة ومستدامة"، مع التركيز على حماية البيئة الفريدة لسقطرى مع تطوير البنية التحتية المحلية والفرص الاقتصادية.
يأتي الإجلاء بعد أيام من عدم اليقين للزوار الذين سافروا إلى الجزيرة اليمنية النائية لشواطئها البكر وجاذبيتها البعيدة عن المسار المعتاد. أدى تصاعد الصراع في البر اليمني إلى تعليق السلطات للرحلات الجوية وإغلاق جميع منافذ الخروج من البلاد، مما ترك مئات السياح غير قادرين على مغادرة الجزيرة.
لا يزال العدد الدقيق للعالقين غير واضح، حيث نقلت رويترز عن حوالي 600 مسافر، بينما ذكر مسؤولون تحدثوا إلى وكالة فرانس برس أن العدد يبلغ 416 شخصًا من جنسيات مختلفة، بما في ذلك مواطنون روس وفرنسيون وأمريكيون وبريطانيون.
تقع سقطرى على بعد أكثر من 300 كيلومتر (186 ميل) جنوب ساحل اليمن، وقد اعتبرت منذ فترة طويلة ملاذًا للهدوء وسط الصراع الذي دام عقدًا في اليمن.
حتى وقت قريب، كانت سقطرى متاحة بشكل رئيسي عن طريق الجو عبر الإمارات العربية المتحدة. كما تمركزت قوات إماراتية في الجزيرة منذ عام 2018. ومع ذلك، في ديسمبر 2025، أعلنت الإمارات عن سحب قواتها وإنهاء جميع العمليات المتبقية لمكافحة الإرهاب في اليمن.