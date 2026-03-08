إجلاء أكثر من 52 ألف هندي من الشرق الأوسط

وقالت الحكومة الهندية إنها على تواصل مستمر مع شركات الطيران وتراقب أسعار تذاكر الطيران عن كثب لضمان عدم حدوث أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار خلال هذه الفترة. وقد تم توجيه النصح لجميع شركات الطيران بالحفاظ على تواصل شفاف مع الركاب وضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المتعلقة باسترداد الأموال، وإعادة الجدولة، ومساعدة الركاب. وأضافت الوزارة: "يُنصح الركاب بالتحقق من أحدث حالة للرحلة مباشرة مع شركات الطيران الخاصة بهم قبل التوجه إلى المطار، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على التحديثات".