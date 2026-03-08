إجلاء أكثر من 52 ألف هندي من الشرق الأوسط

أكدت وزارة الشؤون الخارجية الهندية عودة أكثر من 52,000 هندي بسلام من الشرق الأوسط إلى الهند في الفترة ما بين 1 و7 مارس. كما من المقرر أن تشغل شركات الطيران الهندية 58 رحلة جوية بين الهند والخليج يوم الأحد.
وأضافت وزارة الشؤون الخارجية أن الحكومة الهندية "تراقب باستمرار تطورات وضع المجال الجوي في منطقة غرب آسيا ومنطقة الخليج، لا سيما فيما يتعلق برعاية الرعايا الهنود الذين تقطعت بهم السبل هناك أثناء العبور (الترانزيت) أو في زيارات قصيرة المدة".
وحتى تاريخ 7 مارس، تم إلغاء ما مجموعه 1,221 رحلة جوية من قبل الشركات الهندية و388 رحلة من قبل الشركات الأجنبية بسبب الوضع الراهن.
وقالت الحكومة الهندية إنها على تواصل مستمر مع شركات الطيران وتراقب أسعار تذاكر الطيران عن كثب لضمان عدم حدوث أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار خلال هذه الفترة. وقد تم توجيه النصح لجميع شركات الطيران بالحفاظ على تواصل شفاف مع الركاب وضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المتعلقة باسترداد الأموال، وإعادة الجدولة، ومساعدة الركاب. وأضافت الوزارة: "يُنصح الركاب بالتحقق من أحدث حالة للرحلة مباشرة مع شركات الطيران الخاصة بهم قبل التوجه إلى المطار، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على التحديثات".
وذكرت الوزارة أن الشركات الناقلة الهندية أجرت تعديلات مدروسة على جداولها، حيث يتم استئناف العمليات طويلة المدى وطويلة المدى للغاية تدريجياً من خلال مسارات بديلة تتجنب المجال الجوي المحظور.
كما حثت الحكومة جميع الرعايا الهنود في الشرق الأوسط على اتباع إرشادات السلطات المحلية بالإضافة إلى التنبيهات الصادرة عن السفارة أو القنصلية الهندية في مواقعهم. وأضافت: "لقد أصدرت كل سفارة وقنصلية من سفاراتنا وقنصلياتنا في هذه البلدان تنبيهات مفصلة وأنشأت خطوط مساعدة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمساعدة في معالجة المخاوف الناجمة عن الوضع الحالي".
كما أنشأت الوزارة غرفة تحكم خاصة مخصصة لمراقبة والاستجابة للاستفسارات الواردة من المتضررين وكذلك عائلاتهم.
وبعد الافتتاح الجزئي للمجال الجوي في جميع أنحاء المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، تقوم شركات الطيران الهندية والأجنبية بتشغيل رحلات تجارية، بما في ذلك رحلات غير منتظمة، لتمكين عودة الركاب الهنود الذين كانوا في حالة عبور أو في زيارات قصيرة الأمد في هذه البلدان.
ومن بين إجمالي 52,000 هندي، سافر 32,107 على متن شركات طيران هندية. وأضافت الوزارة أنه يتم التخطيط لمزيد من الرحلات الجوية في الأيام المقبلة.
وفي البلدان التي لا تتوفر فيها عمليات طيران تجارية، نُصح الهنود بالاتصال بالسفارة أو القنصلية المعنية للحصول على معلومات ومشورة بشأن أقرب خيارات الرحلات التجارية المتاحة.
وأضافت الوزارة: "إن سلامة ورعاية الرعايا الهنود في الخارج هي من أولويات الحكومة القصوى، والتي تظل على تواصل مع الحكومات في جميع أنحاء المنطقة للعمل على تسهيل المساعدة لكل من يحتاج إليها".
وتقوم شركات الطيران، بما في ذلك "طيران الهند" (Air India)، و"طيران الهند إكسبريس" (Air India Express)، و"إنديجو" (IndiGo)، بتعديل جداولها لإعطاء الأولوية لإعادة الهنود إلى وطنهم.