إجراءات احترازية في القطاع المالي الكويتي لمواجهة التداعيات الأمنية

أغلقت عدة بنوك ومؤسسات عامة في الكويت مكاتبها الرئيسية مؤقتاً يوم الأحد، وذلك بسبب الهجمات المستمرة من إيران رداً على الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على طهران.
وفي بيان لها، ذكرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت أن مقرها الرئيسي قد استُهدف، مما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى واندلاع حريق في الواجهة. وقد تم نشر فرق الطوارئ في الموقع للسيطرة على الحريق. واعتذرت المؤسسة للزوار عن تعليق الخدمات الحضورية في المبنى الرئيسي يوم الأحد، مشيرة إلى أنه بإمكان العملاء زيارة الفروع الأخرى، مع استمرار المعاملات عبر الخدمات الإلكترونية.
كما أعلن عدد من المصارف الكبرى عن إغلاق مقارها الرئيسية كإجراء احترازي نظراً للوضع الأمني. حيث أفاد بيت التمويل الكويتي (بيتك) بأنه سيعلق العمل يوم الأحد في "المبنى الرئيسي 1" و"المبنى الرئيسي 2" والإدارات التابعة لهما، بالإضافة إلى "برج بيتك"، وذلك حفاظاً على سلامة الموظفين والعملاء. وشجع البنك العملاء على استخدام تطبيق (KFHOnline) لإنجاز الخدمات، مثل تفعيل أو إيقاف البطاقات المصرفية.
وبالمثل، أعلن بنك بوبيان عن التعليق المؤقت للعمليات في مقره الرئيسي والفروع التابعة له، مستشهداً بالتطورات الجارية وضرورة إعطاء الأولوية للسلامة. ونصحت إدارة البنك العملاء بمتابعة قنواته الرسمية للحصول على تحديثات بشأن توفر الخدمات.
من جهته، صرح بنك الكويت الوطني بأن مقره الرئيسي سيبقى مغلقاً اعتباراً من يوم الأحد وحتى إشعار آخر كإجراء احترازي. وأضاف البنك أن الخدمات ستستمر عبر فروع الخدمة الذاتية، ومركز الاتصال، والمنصات المصرفية الرقمية، وأنه يمكن للعملاء زيارة الفروع البديلة إذا لزم الأمر.
وأكدت السلطات والمؤسسات أن هذه الإجراءات هي خطوات احترازية تهدف إلى حماية الموظفين والعملاء، مع ضمان استمرار الخدمات الأساسية من خلال القنوات الرقمية والفروع الأخرى.