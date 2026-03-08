إجراءات احترازية في القطاع المالي الكويتي لمواجهة التداعيات الأمنية

وفي بيان لها، ذكرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت أن مقرها الرئيسي قد استُهدف، مما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى واندلاع حريق في الواجهة. وقد تم نشر فرق الطوارئ في الموقع للسيطرة على الحريق. واعتذرت المؤسسة للزوار عن تعليق الخدمات الحضورية في المبنى الرئيسي يوم الأحد، مشيرة إلى أنه بإمكان العملاء زيارة الفروع الأخرى، مع استمرار المعاملات عبر الخدمات الإلكترونية.