أنا الرئيس المؤقت لـ"فنزويلا"..منشور لترامب يشعل جدلاً عالمياً

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً بعد نشره على وسائل التواصل الاجتماعي ادعاءً يصور نفسه فيه على أنه "الرئيس المؤقت لفنزويلا"، وهي لفتة تأتي وسط توترات متصاعدة عقب عملية عسكرية أمريكية في كاراكاس أدت إلى القبض على الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.

يأتي منشور "تروث سوشيال" حتى في الوقت الذي أشار فيه ترامب إلى اهتمامه بلقاء رئيسة فنزويلا المؤقتة، ديلسي رودريغيز، التي أقسمها البرلمان اليمين بعد يومين من استيلاء القوات الأمريكية على سلفها.

قال ترامب للصحفيين يوم الأحد على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان": "فنزويلا تسير على ما يرام حقًا. نعمل بشكل جيد للغاية مع القيادة".

وعند سؤاله عما إذا كان يخطط للقاء رودريغيز، قال ترامب: "في مرحلة ما سأفعل".