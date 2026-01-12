أنا الرئيس المؤقت لـ"فنزويلا"..منشور لترامب يشعل جدلاً عالمياً
أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً بعد نشره على وسائل التواصل الاجتماعي ادعاءً يصور نفسه فيه على أنه "الرئيس المؤقت لفنزويلا"، وهي لفتة تأتي وسط توترات متصاعدة عقب عملية عسكرية أمريكية في كاراكاس أدت إلى القبض على الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.
يأتي منشور "تروث سوشيال" حتى في الوقت الذي أشار فيه ترامب إلى اهتمامه بلقاء رئيسة فنزويلا المؤقتة، ديلسي رودريغيز، التي أقسمها البرلمان اليمين بعد يومين من استيلاء القوات الأمريكية على سلفها.
قال ترامب للصحفيين يوم الأحد على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان": "فنزويلا تسير على ما يرام حقًا. نعمل بشكل جيد للغاية مع القيادة".
وعند سؤاله عما إذا كان يخطط للقاء رودريغيز، قال ترامب: "في مرحلة ما سأفعل".
كيف حدث ذلك
في 3 يناير، نفذت القوات الأمريكية ضربة كبيرة في عاصمة فنزويلا، مما أدى إلى إزاحة مادورو وزوجته من السلطة ونقلهما جواً إلى نيويورك لمواجهة تهم فيدرالية، وهو إجراء أثار تدقيقاً دولياً واسع النطاق ونقاشاً قانونياً. ￼
وفي أعقاب ذلك، أكد ترامب أن الولايات المتحدة "ستدير" فنزويلا حتى يمكن تحقيق انتقال آمن، مشيراً إلى أن واشنطن ستشرف على الوظائف الرئيسية، بما في ذلك قطاع النفط الحيوي في البلاد.
كما أشار ترامب إلى إمكانية نشر قوات أمريكية في فنزويلا إذا لزم الأمر، قائلاً إن الولايات المتحدة "لا تخشى وجود قوات على الأرض".
ومع ذلك، أوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومسؤولون آخرون لاحقاً أن واشنطن لا تنوي حكم فنزويلا بشكل دائم وأن ديلسي رودريغيز، التي عينها المحكمة العليا في فنزويلا رئيسة مؤقتة، تظل الزعيمة المؤقتة، حتى مع دفع الولايات المتحدة نحو انتقال نحو الانتخابات.
قال ترامب إن شركات النفط الأمريكية يمكن أن تلعب دوراً هاماً في إنعاش قطاع الطاقة الفنزويلي المتضرر، متصوراً الاستثمار الأمريكي والوصول إلى البنية التحتية النفطية كجزء من خطة تعافٍ أوسع. ￼
صرح ترامب علناً بأنه يريد أن يمنح الرئيسة المؤقتة رودريغيز الولايات المتحدة والشركات الخاصة “وصولاً كاملاً” إلى صناعة النفط الفنزويلية.
وفقاً لترامب، هذه الاستراتيجية قيد التنفيذ بالفعل: ففي 9 يناير، قال إن أكبر شركات النفط في العالم تعهدت بتقديم 100 مليار دولار للمساعدة في إنعاش قطاع النفط الفنزويلي بينما كان يستعد لاجتماع مع كبار قادة الصناعة.
يقول ترامب إن الإشراف الأمريكي على فنزويلا قد يستمر لسنوات الولايات المتحدة لا تسعى لحكم فنزويلا، وتهدف إلى العمل مع السلطات الجديدة، يقول ماركو روبيو