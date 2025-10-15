أمير بروناي يعلن حمل زوجته بعد عامين من زفافه الفاخر

بينما يحتل الأمير المرتبة السادسة في ترتيب ولاية العرش، اكتسب شهرةً واسعةً في السنوات الأخيرة بمرافقته لوالده في مهامه الدبلوماسية. في هذه الأثناء، أنيشا، البالغة من العمر 30 عامًا، هي حفيدة المستشار الخاص للحاكم. وقد ترددت شائعاتٌ عن علاقتهما منذ عام 2018، وتمت خطوبتهما في أكتوبر 2023.