أمير بروناي يعلن حمل زوجته بعد عامين من زفافه الفاخر
أعلن أحد الأزواج الملكيين الأكثر رواجًا على الإنترنت عن خبر هامّ مجددًا. فبعد عامين تقريبًا من زواجهما في حفلٍ أشبه بالقصص الخيالية، أعلن أمير وأميرة بروناي أنهما ينتظران مولودهما الأول.
وكتب الأمير عبد المتين في منشور على موقع إنستغرام: "ثم أصبحوا ثلاثة"، بينما شارك صورة مؤثرة بالأبيض والأسود للزوجين وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض على شرفة.
وتظهر زوجته الأميرة أنيشا روسنا عيسى كالبيك في الصورة وهي ترتدي ثوبًا أبيضًا أنيقًا، وتضع يدها برفق بالقرب من بطنها، بينما تبتسم بإعجاب لشريكها.
كان الاثنان قد عقدا قرانهما في حفل فخم استمر لمدة 10 أيام في يناير 2024. وكان الأمير البالغ من العمر 34 عامًا - الطفل العاشر والابن الرابع للسلطان حسن البلقية من بروناي - يُطلق عليه ذات مرة لقب "أكثر العزاب ملاءمة في آسيا".
بينما يحتل الأمير المرتبة السادسة في ترتيب ولاية العرش، اكتسب شهرةً واسعةً في السنوات الأخيرة بمرافقته لوالده في مهامه الدبلوماسية. في هذه الأثناء، أنيشا، البالغة من العمر 30 عامًا، هي حفيدة المستشار الخاص للحاكم. وقد ترددت شائعاتٌ عن علاقتهما منذ عام 2018، وتمت خطوبتهما في أكتوبر 2023.
وقد غمرت التعليقات على أحدث منشورات الأمير بتهاني طيبة، حتى أن أحد مستخدمي الإنترنت قال: "والدينا".
الأمير، الذي يحظى بمتابعة واسعة تبلغ 3.1 مليون متابع على منصة التواصل الاجتماعي، ينشر باستمرار صورًا مع زوجته أثناء حضورهما فعاليات رياضية وملكية. حتى أنه يُشارك لقطات سريعة من عطلاتهما وحياتهما اليومية.
أنيشا، سيدة أعمال ولدت في لندن، تدير شركة للملابس الحريرية ووكالة سفر مخصصة، إلى جانب مشاركتها في أنشطة العائلات المالكة.