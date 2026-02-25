أمنية رمضانية في مانيلا: مسجد يربط الحاضر بجذور الإسلام القديمة

المسلمون في حي كيابو بمانيلا لديهم أمنية خاصة خلال احتفالهم بشهر رمضان هذا العام: مسجد جديد في قلب العاصمة الفلبينية.

قدمت منظمة التماساً إلى كبار المسؤولين الحكوميين الفلبينيين، بمن فيهم زملاؤهم المسلمون في الكونغرس الفلبيني، للسماح ببناء مسجد جديد في جزء من حديقة ريزال بمانيلا، والمعروفة أيضاً باسم لونيتا.

قالت مجموعة مركز الزكاة إن المسجد المقترح سيكون بديلاً لمكان عبادة المسلمين الذي دمرته القوات الإسبانية عندما غزت مانيلا في سبعينيات القرن الخامس عشر.

“قبل وصول المستعمر الإسباني، كانت مانيلا تحت قيادة راجا مسلمين، مما يثبت أن الإسلام كان جزءاً من تاريخ أمتنا قبل وقت طويل من وصول المسيحية،” قالت المجموعة في التماسها.

ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

“علاوة على ذلك، سيكون المسجد في حديقة لونيتا مورداً قيماً للمجتمع المسلم. سيوفر لهم مكاناً للصلاة والتعرف على دينهم والتواصل مع بعضهم البعض،” أضافت المجموعة.

تقع حديقة ريزال، وهي ساحة بمساحة 58 هكتاراً في قلب مانيلا، مباشرة خارج المدينة المسورة الإسبانية إنتراموروس، والتي كانت بدورها موقع الحصن الأصلي للراجا سليمان، آخر حاكم محلي قبل الغزو الأوروبي.

تقع على مرأى من كاتدرائية مانيلا الكاثوليكية الرومانية داخل إنتراموروس، والتي يعتقد المؤرخون المسلمون أنها كانت موقع المسجد خلال حكم سليمان.

سميت على اسم بطل الفلبين الأكثر شعبية، خوسيه ريزال، الذي ساعد إعدامه على يد النظام الاستعماري الإسباني في ديسمبر 1896 على إلهام الثورة الفلبينية التي أطاحت بالأوروبيين في نهاية المطاف.

تستضيف الحديقة الاحتفال السنوي الفلبيني بيوم الاستقلال بالإضافة إلى فعاليات عامة مختلفة مثل القداس الكاثوليكي ومسيرات الاحتجاج.

تاريخ المسلمين

الفلبين بها حوالي سبعة ملايين مسلم، يقيم معظمهم في جزيرة مينداناو جنوبًا، في بلد يبلغ عدد مواطنيه حوالي 115 مليون نسمة.

للاحتفال بتاريخ المسلمين في الفلبين، قال رئيس مركز الزكاة غامباي ماكاتانونغ لصحيفة الخليج تايمز إن مسجدًا في country’s أهم ساحة بالبلاد سيُكرّم ويحتفل بالتاريخ والتراث الغني للمسلمين في هذا الفضاء العام.

“نطلب بكل احترام الدعم لهذه الرسالة القوية التي تدعو إلى الشمولية والاعتراف بالمجتمع المسلم والأمة بأكملها،” أكد ماكاتانونغ.

قال ماكاتانونغ إن غير المسلمين سيكونون موضع ترحيب في المسجد المقترح “لتعلم عن الإسلام واكتساب فهم أفضل للثقافة الإسلامية.”

وأضاف الملتمسون أن بناء mosque’s المقترح سيمول بشكل خاص، لكنهم لم يذكروا بعد حجم masjid’s المخطط له.

أرسل مركز الزكاة التماساته إلى المشرعين المسلمين السناتور روبنهود باديلا والممثلة هيما كيرام إسمولا؛ وعمدة مانيلا فرانسيسكو دوماغوسو، ووزيرة السياحة ما. إسبيرانزا فراسكو.

إلا أن أياً من المخاطبين لم يصدر رداً على الالتماس. وقال الملتمسون إنهم يأملون في الاستماع قريباً من المسؤولين، وخاصة إخوانهم المسلمين، بشأن اقتراحهم.