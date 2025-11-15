أمطار غزيرة تزين أجواء المدينة المنورة أثناء صلاة الجمعة في المسجد النبوي

في الرابع عشر من نوفمبر، حظي المصلّون الذين زاروا المسجد النبوي في المدينة المنورة بفرصة مشاهدة الموقع، الذي يقدّسه ملايين المسلمين حول العالم، وقد غمرته الأمطار الغزيرة، وأدّوا صلاة الجمعة الأسبوعية في أجواء ممطرة وهادئة.
تشهد عدة مناطق في المملكة، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والعاصمة الرياض، هطولات مطرية في الأيام الأخيرة. وفي يوم السبت، أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية (NCM) مرة أخرى تنبيهاً أحمر بشأن الأمطار في المدينة المنورة.
وفي مكة المكرمة، صدر تنبيه مماثل من الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي حذّرت السكان والزوار من رياح عالية السرعة، وضعف مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد، والسيول، والعواصف الرعدية.
شهد المسجد الحرام في مكة المكرمة هطول أمطار صباح اليوم السبت، إذ أظهر مقطع فيديو عشرات المعتمرين وهم يواصلون أداء مناسكهم تحت الأمطار الغزيرة في الموقع المقدس:
دعت الإدارة العامة للمرور في السعودية السائقين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة في الأجواء الممطرة، وتجنب السرعة والانحراف المفاجئ، كما حثّتهم على ترك مسافة أمان كافية مع السيارة التي أمامهم.
أظهر فيديو شاركه حساب Inside the Haramain X الذي ينشر أخبارًا من الحرمين الشريفين كيف بدا الموقع بعد هطول الأمطار يوم الجمعة، شاهد:
يوم الخميس، أدّت المساجد في مختلف أنحاء المملكة صلاة الاستسقاء الخاصة لطلب نزول المطر، بعد أن دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى ذلك طلباً للغيث. وشهدت الكويت وقطر أيضاً إقامة صلوات مماثلة مؤخراً.
وفي الإمارات كذلك، توافد العشرات من المسلمين إلى المساجد في شهر أكتوبر لأداء الصلاة نفسها بعدما دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إلى إقامة صلاة الاستسقاء طلباً لنزول المطر.