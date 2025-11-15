أمطار غزيرة تزين أجواء المدينة المنورة أثناء صلاة الجمعة في المسجد النبوي

في الرابع عشر من نوفمبر، حظي المصلّون الذين زاروا المسجد النبوي في المدينة المنورة بفرصة مشاهدة الموقع، الذي يقدّسه ملايين المسلمين حول العالم، وقد غمرته الأمطار الغزيرة، وأدّوا صلاة الجمعة الأسبوعية في أجواء ممطرة وهادئة.