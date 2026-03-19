أمطار الخير تودّع المصلين في الحرم المكي في آخر أيام رمضان

في اليوم الأخير من شهر رمضان، هطلت الأمطار على المصلين في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، مما أضفى أجواءً من السكينة والبهجة في الموقع المقدس.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت بالأمس أنه نظراً لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، فإن عيد الفطر سيبدأ يوم الجمعة الموافق 20 مارس، وبذلك يكون اليوم الخميس 19 مارس هو المتمم لشهر رمضان لعام 2026.
وقد وثقت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الأجواء الإيمانية في المسجد الحرام في هذا اليوم المميز.
واعتبر المصلون والمتابعون عبر الإنترنت هطول الأمطار بمثابة "بشارة خير" وبركة تودع بها الأمة الشهر الفضيل لهذا العام.