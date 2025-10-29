أمازون تؤكد تسريح 14 ألف موظف إداري ضمن خطة لإعادة الهيكلة

أكدت شركة أمازون خططها لتقليص آلاف الوظائف، لترد بذلك على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن عمليات تسريح جماعية للموظفين في مكاتبها حول العالم. وقالت الشركة إن القوى العاملة في إداراتها ستشهد تقليصاً يقارب 14 ألف وظيفة.
وفي رسالة وجهتها إلى الموظفين ونشرتها على المدونة الرسمية لأمازون، أوضحت بيث غاليتي، نائبة الرئيس الأولى لتجربة الموظفين والتكنولوجيا، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الشركة لتبسيط العمليات وإعادة تركيز الموارد على أولويات النمو الكبرى لدى أمازون.
وقالت غاليتي إن هدف الشركة هو "أن نصبح أقوى عبر تقليل البيروقراطية، وإزالة الطبقات الإدارية الزائدة، ونقل الموارد لضمان أننا نستثمر في أهم رهاناتنا وأكثر ما يهم عملاءنا الآن وفي المستقبل."
وأشارت غاليتي إلى أنه في حين سيتم تقليص بعض الفرق وتوسيع أخرى، فإن التغيير العام سيؤدي إلى تقلص في حجم القوى العاملة الإدارية للشركة. وأضافت أن معظم الموظفين المتأثرين سيُمنحون مدة 90 يوماً للبحث عن وظيفة جديدة داخل الشركة، مع إعطاء الأولوية للمرشحين الداخليين من قبل فرق التوظيف "لمساعدة أكبر عدد ممكن من الأشخاص على إيجاد وظائف جديدة ضمن أمازون".
وأضافت أن أولئك الذين لا يتمكنون من الانتقال أو يختارون عدم القيام بذلك سيُقدَّم لهم الدعم "بما في ذلك تعويضات نهاية الخدمة، وخدمات التوظيف الخارجي، ومزايا التأمين الصحي، وغير ذلك."
وقالت غاليتي إن القرار يعكس سرعة التحول الذي يُحدثه الذكاء الاصطناعي في الصناعات والعمليات الداخلية. وأضافت: "إن هذا الجيل من الذكاء الاصطناعي هو التكنولوجيا الأكثر تحولاً التي شهدناها منذ ظهور الإنترنت"، مشددة على أن أمازون باتت بحاجة إلى أن تكون "منظمة بشكل أكثر رشاقة، مع طبقات أقل ومسؤوليات أكبر، لتتمكن من التحرك بسرعة أكبر من أجل العملاء والأعمال."
وأضافت أن الشركة "ستستمر في التوظيف في المجالات الاستراتيجية الرئيسية، مع البحث في أماكن إضافية يمكن من خلالها تقليص الطبقات الإدارية، وزيادة الملكية، وتحقيق مكاسب في الكفاءة."
وتعتمد هذه المذكرة على تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي لشركة أمازون، آندي جاسي، الذي أوضح في يونيو الماضي كيف سيؤدي الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تغيير جذري في طريقة أداء العمل داخل الشركة. وقال إن هذه التكنولوجيا ستؤدي على الأرجح إلى "وجود عدد أقل من الأشخاص الذين يؤدون بعض الوظائف الحالية، مقابل زيادة عدد العاملين في أنواع أخرى من الوظائف"، متوقعاً أنه "في السنوات القليلة القادمة، سيؤدي ذلك إلى تقليص إجمالي القوى العاملة الإدارية لدينا مع تحقيق مكاسب في الكفاءة من خلال الاستخدام الواسع للذكاء الاصطناعي عبر الشركة."
وحث جاسي الموظفين على أن يكونوا استباقيين في تبني الذكاء الاصطناعي — من خلال التعلم والتجريب وتطبيقه عبر الفرق المختلفة — لتسريع الابتكار وتحسين الكفاءة التشغيلية. واستذكر جاسي بداياته في أمازون، قائلاً إن الفرق الصغيرة والمرنة كانت قادرة على تحقيق تأثير كبير بفضل الطموح وروح المسؤولية، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يمنح الآن فرصة مماثلة لإعادة ابتكار الشركة. وأضاف: "من يتبنى هذا التغيير، ويتقن التعامل مع الذكاء الاصطناعي، ويساعدنا في تطوير وتعزيز قدراتنا الداخلية في هذا المجال وتقديم الأفضل لعملائنا، سيكون في موقع متميز لإحداث تأثير كبير والمساهمة في إعادة ابتكار الشركة."