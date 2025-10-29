أمازون تؤكد تسريح 14 ألف موظف إداري ضمن خطة لإعادة الهيكلة

وتعتمد هذه المذكرة على تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي لشركة أمازون، آندي جاسي، الذي أوضح في يونيو الماضي كيف سيؤدي الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تغيير جذري في طريقة أداء العمل داخل الشركة. وقال إن هذه التكنولوجيا ستؤدي على الأرجح إلى "وجود عدد أقل من الأشخاص الذين يؤدون بعض الوظائف الحالية، مقابل زيادة عدد العاملين في أنواع أخرى من الوظائف"، متوقعاً أنه "في السنوات القليلة القادمة، سيؤدي ذلك إلى تقليص إجمالي القوى العاملة الإدارية لدينا مع تحقيق مكاسب في الكفاءة من خلال الاستخدام الواسع للذكاء الاصطناعي عبر الشركة."