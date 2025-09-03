أكثر من 1300 عملية احتيال عبر الإنترنت قبل عيد الميلاد في الفلبين

في الفلبين، يحق للموظفين الحصول على راتب الشهر الثالث عشر، وهو مكافأة إلزامية تعادل راتب الموظف، وتُضاف عادةً إلى حسابه في ديسمبر. صُممت هذه المكافأة لمساعدة الموظفين على تغطية نفقات إجازاتهم، ولكنها تعني أيضًا أن الحسابات المصرفية تحتوي على أموال أكثر من المعتاد، مما يجعل الموظفين أهدافًا أكثر جاذبية للمجرمين.