أقدس بقاع الأرض تضيء من على بُعد 400 كيلومتر

نشر بيتيت، الذي غالباً ما يشارك صوراً من الفضاء على منصة "إكس" (X)، هذه الصورة في وقت سابق من هذا الأسبوع. ويُفيد أنه التقط الصورة من محطة الفضاء الدولية، التي تقع على بعد حوالي 400 كيلومتر فوق الأرض، حيث يعيش ويعمل رواد فضاء من دول متعددة.