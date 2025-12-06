أقدس بقاع الأرض تضيء من على بُعد 400 كيلومتر

هل تساءلت يوماً كيف تبدو الكعبة المشرفة من الفضاء؟
صورة مذهلة التقطها دونالد بيتيت، رائد فضاء في وكالة ناسا، تُظهر منظراً خلاباً للكعبة المشرفة من الفضاء.
نشر بيتيت، الذي غالباً ما يشارك صوراً من الفضاء على منصة "إكس" (X)، هذه الصورة في وقت سابق من هذا الأسبوع. ويُفيد أنه التقط الصورة من محطة الفضاء الدولية، التي تقع على بعد حوالي 400 كيلومتر فوق الأرض، حيث يعيش ويعمل رواد فضاء من دول متعددة.
أرفق بيتيت تعليقاً بالصورة قال فيه: "مناظر مدارية لمكة المكرمة، المملكة العربية السعودية. البقعة المضيئة في المركز هي الكعبة، أقدس موقع في الإسلام، مرئية حتى من الفضاء".
ألقِ نظرة على هذه الصورة التي شاركها:
تمت مشاركة الصورة على نطاق واسع عبر المنصات وانتشرت بشكل كبير الآن. وقد حصدت ملايين الإعجابات والمشاهدات، حيث علّق العديد من المشاهدين على جمالها المذهل.
قال أحد المعلقين: "هذا الوهج هو أجمل وهج".