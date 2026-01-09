"أطلق النار أولاً".. قوات جرينلاند تتأهب لخوض المعركة ضد تهديدات ترامب

مع تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهديداته ضد جرينلاند، ذكرت وسائل إعلام دنماركية أن أمراً يسمح للقوات المسلحة للدولة بشن هجوم مضاد دون انتظار الأوامر لا يزال سارياً.

وأكدت وزارة الدفاع للوسيلة الإعلامية الدنماركية (Berlingske) أن أمر الحضانة الصادر عام 1952 ينص على أنه في حال التعرض لهجوم، يجب على القوات "خوض المعركة دون انتظار أو طلب الأوامر" ودون تردد.

وهذا يعني أنه في حال قررت الولايات المتحدة استخدام العدوان المسلح، فإن الجيش الدنماركي سيرد وفقاً لعقيدة "أطلق النار أولاً، واسأل لاحقاً".

وقد طلب نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، من أوروبا أن تأخذ تهديدات ترامب "على محمل الجد"، بعد أن وضع الرئيس الأمريكي عينيه على جرينلاند عقب توغله في فنزويلا.

من جانبه، صرحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، قائلة: "لقد أوضح الرئيس ترامب تماماً أن الاستحواذ على جرينلاند يمثل أولوية للأمن القومي للولايات المتحدة، وهو أمر حيوي لردع خصومنا في منطقة القطب الشمالي. ويناقش الرئيس وفريقه مجموعة من الخيارات لتحقيق هذا الهدف الهام في السياسة الخارجية، وبالطبع، يظل استخدام الجيش الأمريكي دائماً خياراً متاحاً للقائد الأعلى".

هل الخيارات عسكرية فقط؟

لم يستبعد ترامب الخيارات العسكرية، لكنه عرض في الواقع شراء الدولة من خلال دفع مبالغ نقدية لكل مواطن، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز.

وذكرت التقارير أن المسؤولين ناقشوا منح مبالغ تتراوح بين 10,000 و100,000 دولار لكل فرد في محاولة لإقناعهم بالانضمام إلى الولايات المتحدة.

لماذا جرينلاند؟

كرر ترامب ومساعدوه مراراً أن السيطرة على جرينلاند أمر حتمي للأمن القومي، كما أصر على أن الدنمارك غير قادرة على حماية جرينلاند من روسيا والصين.

تقع هذه الدولة الغنية بالمعادن في القطب الشمالي، وتبلغ مساحتها حوالي ستة أضعاف مساحة ألمانيا. ويجعلها موقعها مثالية لمراقبة الهجمات الصاروخية من خلال أنظمة الإنذار المبكر ومراقبة السفن في المنطقة.

كما تفتخر الدولة القطبية باحتياطيات كبيرة من اليورانيوم والحديد والمعادن النادرة الأخرى. ويعتقد الخبراء أنها قد تحتوي على احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، والتي قد تصبح الوصول إليها أكثر سهولة مع استمرار تغير المناخ في إذابة الجليد في الأراضي التي كانت غير صالحة للاستخدام إلى حد كبير.

ومع ذلك، أكد ترامب مراراً أنه يريد جرينلاند من أجل "الأمن القومي، وليس المعادن".

ترامب "يفسد نومي"

بينما لجأ بعض المواطنين الدنماركيين إلى منصة تيك توك لتقديم تعليقات جادة حول كيفية تأثير ذلك على الدولة، حول آخرون الموقف إلى مادة للسخرية من خلال إطلاق النكات.

نشر أحدهم رقصة على تيك توك مع تعليق: "ذلك الشعور عندما تملك شيئاً يريده ترامب بشدة لكنه لن يحصل عليه أبداً"، بينما تساءل آخر عما إذا كان سيكون هناك "المزيد من ماكدونالدز" و"المزيد من الإعلانات" إذا استولت الولايات المتحدة عليها.

وعلى الرغم من روح الدعابة على وسائل التواصل الاجتماعي، أعرب مواطنون في جرينلاند لوسائل الإعلام عن قلقهم البالغ. وقالت إحداهن في مقابلة في الشارع لوسيلة إعلام محلية: "لا أريد التحدث عنه [ترامب]، لأنه يفسد نومي"، وأضافت أنها لا تنام جيداً لأن الولايات المتحدة "لا تحترم" بلدها.

وقالت مواطنة أخرى إنها تعتقد أن ترامب هو "تجسيد للجشع" وأنه يتعين عليهم "المقاومة".