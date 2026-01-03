أسباب الضربة العسكرية الأمريكية لفنزويلا وأبعاد تداعياتها العالمية

في وقت مبكر من يوم 3 يناير، شنت الولايات المتحدة غارات جوية على أهداف عسكرية فنزويلية متعددة، شملت مواقع في العاصمة كاراكاس وما حولها. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العملية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفاً إياها بأنها "ضربة واسعة النطاق" ضد ما أسماه "النظام الإرهابي النرجسي" بقيادة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وفي نفس المنشور، زعم ترامب أن مادورو وزوجته، سيليا فلوريس، قد تم القبض عليهما خلال العملية ونقلهما جواً خارج فنزويلا.
تقول إدارة ترامب إن العملية تهدف إلى مكافحة تهريب المخدرات. ولطالما اتهمت واشنطن مادورو بمساعدة شبكات تهريب الكوكايين في نقل المخدرات عبر فنزويلا وإلى الولايات المتحدة.
العلاقات بين واشنطن وكاراكاس كانت عدائية لسنوات، لكن التوترات تصاعدت بشكل أكبر بعد عودة ترامب إلى منصبه. كما أن علاقات فنزويلا الوثيقة مع روسيا والصين وإيران، إلى جانب احتياطياتها النفطية الهائلة، جعلتها منذ فترة طويلة مصدر قلق استراتيجي للولايات المتحدة.
بدأ التصعيد الحالي في سبتمبر 2025، عندما أطلقت الولايات المتحدة عملية بحرية في منطقة البحر الكاريبي تهدف إلى اعتراض السفن التي قالت إنها مرتبطة بتهريب المخدرات. وتم استهداف عدة قوارب فنزويلية، مما أدى إلى وقوع وفيات واحتجاجات قوية من كاراكاس.
وخلال الأشهر التالية، وسعت الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة، ونشرت سفناً حربية وطائرات. كما أعلنت واشنطن إغلاق المجال الجوي الفنزويلي فعلياً.
وتفاقمت التوترات الشهر الماضي بعد أن صادرت الولايات المتحدة ناقلة نفط فنزويلية وفرضت قيوداً على السفن الخاضعة للعقوبات، مما أدى إلى إلحاق مزيد من الضرر بالاقتصاد الفنزويلي الهش بالفعل.
تتهم واشنطن مادورو بقيادة ما تطلق عليه "كارتيل الشمس"، وهي شبكة مزعومة لتهريب المخدرات تضم شخصيات عسكرية وسياسية رفيعة المستوى في فنزويلا. وكانت وزارة العدل الأمريكية قد وجهت لمادورو اتهامات في عام 2020 بالإرهاب المرتبط بالمخدرات وخصصت مكافأة للقبض عليه.
ورفضت فنزويلا هذه الاتهامات، واصفة إياها بأنها ذات دوافع سياسية وتهدف إلى فرض تغيير النظام.
قبل أنباء القبض عليه، كان الرئيس مادورو قد أدان التحركات الأمريكية ووصفها بأنها "عدوان إمبريالي"، واتهم واشنطن بمحاولة الاستيلاء على الثروة النفطية لفنزويلا.
وبعد إعلان ترامب، قالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز إن مكان مادورو وزوجته غير معروف، وطالبت بتقديم دليل على حالتهما. وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية الفنزويلية حالة الطوارئ الوطنية، وحثت المؤيدين على مقاومة التدخل الأجنبي.
ووصفت التقارير الواردة من كاراكاس حالة من الارتباك والتوتر، مع انتشار مركبات عسكرية بالقرب من المباني الحكومية الرئيسية.
بينما تشكل مكافحة المخدرات التبرير المعلن، يعتقد العديد من المحللين أن الصراع يمتد لأعماق أكبر. فقد عارضت الولايات المتحدة القيادة الفنزويلية منذ أواخر التسعينيات، عندما تولى هوغو شافيز السلطة بناءً على منصة قوية معادية للولايات المتحدة، وقد واصل خليفته مادورو هذا النهج. ويشير المحللون أيضاً إلى رغبة واشنطن في كبح النفوذ الروسي والصيني في أمريكا اللاتينية وإعادة تأكيد هيمنتها في المنطقة. وقد كان دعم المعارضة الفنزويلية والدفع باتجاه التغيير السياسي في كاراكاس جزءاً مركزياً من السياسة الأمريكية لسنوات.
من المرجح أن يُنظر إلى الضربات بشكل إيجابي من قبل العديد من الأمريكيين من أصول فنزويلية، وخاصة أولئك الذين فروا من حكومة مادورو ودعموا طويلاً اتخاذ إجراءات أمريكية أكثر صرامة ضد كاراكاس.
ويقول المحللون السياسيون إن هذا يعكس السياسة الأمريكية السابقة تجاه كوبا، والتي ساعدت الجمهوريين على ترسيخ دعمهم بين الأمريكيين من أصول كوبية. كما أن اتخاذ موقف حازم تجاه فنزويلا قد يعزز بشكل مماثل الدعم الجمهوري بين الناخبين الأمريكيين الفنزويليين، خاصة في فلوريدا، وهي ولاية متأرجحة رئيسية تضم جالية لاتينية كبيرة وأهمية انتخابية كبرى. ويبدو أن دعم التدخل الأمريكي أقوى بين الفنزويليين الذين يعيشون في الخارج؛ حيث وجد استطلاع أجراه معهد "أطلس إنتل" (AtlasIntel) عام 2026 أن 64 في المائة من الفنزويليين في الشتات، بما في ذلك المقيمون في الولايات المتحدة، يؤيدون التدخل العسكري الأمريكي لإطاحة مادورو، مقارنة بـ 34 في المائة بين المستطلعين داخل فنزويلا.
رحب قادة المعارضة الفنزويلية بالضغط الدولي على مادورو ووصفوا التطورات الأخيرة بأنها نقطة تحول محتملة. وجادلوا بأن الحكومة فقدت شرعيتها وأن الضغط الخارجي ضروري لاستعادة الديمقراطية.
تتم مراقبة هذا التصعيد عن كثب في الخليج بسبب تأثيره المحتمل على أسواق النفط العالمية. حيث أن فنزويلا منتج رئيسي للنفط، وأي اضطراب طويل الأمد في إنتاجها قد يؤثر على أسعار الخام في جميع أنحاء العالم.
وتميل أسعار النفط المرتفعة إلى التأثير على الاقتصاد العالمي بأكمله، مما ينعكس على تكاليف الوقود والنقل والتضخم.