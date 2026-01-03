أسباب الضربة العسكرية الأمريكية لفنزويلا وأبعاد تداعياتها العالمية

ويقول المحللون السياسيون إن هذا يعكس السياسة الأمريكية السابقة تجاه كوبا، والتي ساعدت الجمهوريين على ترسيخ دعمهم بين الأمريكيين من أصول كوبية. كما أن اتخاذ موقف حازم تجاه فنزويلا قد يعزز بشكل مماثل الدعم الجمهوري بين الناخبين الأمريكيين الفنزويليين، خاصة في فلوريدا، وهي ولاية متأرجحة رئيسية تضم جالية لاتينية كبيرة وأهمية انتخابية كبرى. ويبدو أن دعم التدخل الأمريكي أقوى بين الفنزويليين الذين يعيشون في الخارج؛ حيث وجد استطلاع أجراه معهد "أطلس إنتل" (AtlasIntel) عام 2026 أن 64 في المائة من الفنزويليين في الشتات، بما في ذلك المقيمون في الولايات المتحدة، يؤيدون التدخل العسكري الأمريكي لإطاحة مادورو، مقارنة بـ 34 في المائة بين المستطلعين داخل فنزويلا.