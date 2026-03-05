أزمة ملاحية في موانئ مومباي: آلاف الحاويات العالقة تهدد صادرات الغذاء للهند

تقطعت السبل بأكثر من 5,000 حاوية تصدير، بما في ذلك حوالي 1,000 وحدة مبردة تحمل فواكه وخضروات سريعة التلف، في ميناء جواهر لال نهرو (JNPT) في مومباي بسبب الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
يرتفع الطلب على الفواكه والخضروات القادمة من الهند بشكل كبير في منطقة الخليج خلال شهر رمضان، وقد قام العديد من المصدرين بتجهيز حاويات محملة بالسلع القابلة للتلف. ولكن مع استعار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، هناك مخاوف من أن هذه السلع قد لا تصمد طويلاً، مما يؤدي إلى خسائر فادحة للمصدرين.
صرح سونيل فاسواني، المدير التنفيذي لجمعية خطوط شحن الحاويات، لوسائل الإعلام أن الحاويات مستمرة في التراكم في ميناء (JNPT) والموانئ الأخرى في مومباي. وقال سانجاي بانساري، وهو أحد المصدرين، إن أكثر من 150 حاوية من الفواكه والبصل محتجزة في الميناء. وحذر من أنه في المجمل، قد يتعين سحب حوالي 200 حاوية من المنشأة وبيعها في الأسواق المحلية، مما سيؤدي إلى وفرة مفرطة في المعروض وانهيار في أسعار هذه السلع الأساسية القابلة للتلف.
صرح متحدث باسم ميناء (JNPT) للصحفيين بأن جميع الحاويات المبردة متصلة بالكهرباء، وأن الميناء يوفر خدمات التكديس والتخزين الممدد للمصدرين. ومن جانبه، قال أشوك كاربي، وهو مصدر بصل في الميناء، إن التكاليف ترتفع يومياً، حيث إن الكهرباء اللازمة للحاويات التي تحمل سلعاً قابلة للتلف باهظة الثمن والتكاليف تستمر في التصاعد بشكل حاد. وأضاف لوسائل الإعلام: "هذا وضع غير مسبوق، ولأن الشحنة سريعة التلف للغاية، يجب أن تظل الحاويات متصلة بالطاقة مع ارتفاع التكاليف يومياً".
بالإضافة إلى الفواكه والخضروات، هناك حوالي 200,000 طن من أرز البسمتي عالقة أيضاً في موانئ مختلفة، وفقاً لما ذكره ساتيش غويال، رئيس جمعية مصدري الأرز في عموم الهند. وتوجه الحصة الأكبر من صادرات أرز البسمتي الهندي (حوالي 80 في المائة) إلى سوق الخليج.
ومع احتمال استمرار الحرب خلال الأيام القادمة، توقفت بعض خطوط الحاويات عن قبول حجز شحنات جديدة المتوجهة إلى الشرق الأوسط. كما فرضت خطوط أخرى رسوماً إضافية باهظة مرتبطة بالحرب. وأشار مراسلون سعوا للحصول على إعفاءات من أقساط التأمين إلى أن هذه الأقساط تشهد ارتفاعاً حاداً للشحنات المتجهة إلى الخليج.