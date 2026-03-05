أزمة ملاحية في موانئ مومباي: آلاف الحاويات العالقة تهدد صادرات الغذاء للهند

صرح سونيل فاسواني، المدير التنفيذي لجمعية خطوط شحن الحاويات، لوسائل الإعلام أن الحاويات مستمرة في التراكم في ميناء (JNPT) والموانئ الأخرى في مومباي. وقال سانجاي بانساري، وهو أحد المصدرين، إن أكثر من 150 حاوية من الفواكه والبصل محتجزة في الميناء. وحذر من أنه في المجمل، قد يتعين سحب حوالي 200 حاوية من المنشأة وبيعها في الأسواق المحلية، مما سيؤدي إلى وفرة مفرطة في المعروض وانهيار في أسعار هذه السلع الأساسية القابلة للتلف.