أزمة "كتاب الصف الثامن" في الهند: اعتذار رسمي وسحب للمناهج

أصدرت منظمة NCERT الهندية اعتذاراً وسحبت كتابها المدرسي الجديد للعلوم الاجتماعية للصف الثامن، وذلك بسبب فصل تناول "الفساد في القضاء" مما أثار انتقادات من السلطات.
وصفت المنظمة التعليمية، التي أنشأتها الحكومة الهندية، المحتوى بأنه "مادة نصية غير مناسبة وخطأ في التقدير"، وقالت إن هذا المحتوى "تسلل عن غير قصد إلى الفصل الرابع بعنوان: دور القضاء في مجتمعنا (الصفحات 125-142)".
تقرر الآن سحب الكتاب المدرسي — "استكشاف المجتمع: الهند وما وراءها، المجلد الثاني" (Exploring Society: India and Beyond, Vol II) — من التوزيع، كما تم حذفه من الموقع الإلكتروني لمنظمة NCERT بعد ساعات من إعراب المحكمة العليا عن "غضبها" تجاه محتوى الفصل، مدعية أنه "تشهيري" ويمثل "إهانة" لنزاهة النظام القانوني.
كان المحتوى "التشهيري" المعني يتضمن نصاً يشير إلى أن القضاة ملزمون أيضاً بمدونة سلوك، وأن هناك بوابات مثل "النظام المركزي لمعالجة تظلمات المواطنين ومراقبتها" (CPGRAMS) حيث يمكن للمواطنين الهنود تقديم الشكاوى وتتبعها واستئنافها فيما يتعلق بتقديم الخدمات الحكومية المركزية والولائية.
وأضاف النص أن البوابة تلقت أكثر من 1600 شكوى بين عامي 2017 و2021، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية. كما تضمن الفصل معلومات حول صلاحية البرلمان في عزل القضاة في حالات سوء السلوك الجسيم. وأوضح للطلاب أن الفساد قد يؤثر على الوصول إلى العدالة، خاصة للفئات المحرومة من المجتمع، وسلط الضوء على الجهود المبذولة لتحسين الشفافية.
يُذكر أن الكتاب المدرسي السابق لهذا الكتاب كان يتناول دور وهيكل القضاء، لكنه لم يتطرق إلى مسألة الفساد.
بدأت هيئة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة، تضم رئيس قضاة الهند سوريا كانت والقاضيين جويماليا باغشي وفيبول م. بانتشولي، إجراءات قانونية بشأن هذه المسألة، واصفة التصريحات الواردة في الفصل بأنها "مرفوضة".
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، أصدر رئيس القضاة تحذيراً قال فيه: "لن يُسمح لأحد على وجه الأرض بتشويه سمعة القضاء وتلطيخ نزاهته". كما قدمت إدارة التعليم المدرسي والأمية (وزارة التعليم) ملاحظة مماثلة ووجهت بوقف توزيع الكتاب بشكل صارم حتى صدور أوامر أخرى.
في غضون ذلك، أوضحت NCERT أنها تكن أسمى درجات الاحترام للسلطة القضائية وتعتبرها حامية الدستور الهندي وحامية الحقوق الأساسية.
وجاء في البيان: "إن الخطأ المذكور غير مقصود تماماً، وتأسف NCERT لإدراج مواد غير مناسبة في الفصل المذكور". وأكدت المنظمة أن الهدف من الكتب المدرسية الجديدة هو تعزيز الثقافة الدستورية، والاحترام المؤسسي، والفهم المستنير للمشاركة الديمقراطية بين الطلاب.
وأضاف البيان: "لا توجد نية للتشكيك في سلطة أي هيئة دستورية أو التقليل منها. وكجزء من عملية المراجعة المستمرة، تظل NCERT منفتحة على الملاحظات البناءة. وبناءً عليه، سيتم إعادة كتابة الفصل بالتشاور مع السلطات المختصة، حسب الضرورة، وسيكون متاحاً لطلاب الصف الثامن مع بداية العام الدراسي 2026-2027".
وسيتم إعادة كتابة الفصل بالتشاور مع الجهات المعنية قبل إتاحته للطلاب في الدورة الأكاديمية القادمة.
مدخلات من وكالة الأنباء الهندية (ANI)