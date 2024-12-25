أبرز أحداث 2024: فوز ترامب وسقوط الأسد وتصاعد الصراع الروسي الأوكراني

بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واصلت إسرائيل هجومها على الجماعة المسلحة الفلسطينية في غزة، مما أسفر عن مقتل العديد من قادتها، وتوسيع حملتها لتشمل لبنان.

وفي سبتمبر/أيلول شنّت إسرائيل غارة جوية ضخمة ضد حزب الله حليف حركة حماس المدعومة من إيران، ثم شنّت هجوماً بريّاً في جنوب لبنان ضد معاقله.