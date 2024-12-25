أبرز أحداث 2024: فوز ترامب وسقوط الأسد وتصاعد الصراع الروسي الأوكراني
كان فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسقوط بشار الأسد في سوريا، والصراع الروسي الأوكراني من بين الأحداث الإخبارية التي ميزت عام 2024.
تسلط وكالة فرانس برس الضوء على أبرز القصص التي تصدرت عناوين الصحف:
انتشار الحرب في الشرق الأوسط
بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واصلت إسرائيل هجومها على الجماعة المسلحة الفلسطينية في غزة، مما أسفر عن مقتل العديد من قادتها، وتوسيع حملتها لتشمل لبنان.
وفي سبتمبر/أيلول شنّت إسرائيل غارة جوية ضخمة ضد حزب الله حليف حركة حماس المدعومة من إيران، ثم شنّت هجوماً بريّاً في جنوب لبنان ضد معاقله.
في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، ردت إيران على مقتل زعيم حماس إسماعيل هنية في غارة على طهران في يوليو/تموز، التي أُلقي باللوم فيها على إسرائيل، وكذلك على مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله، بإطلاق 200 صاروخ على إسرائيل. وردت إسرائيل بضرب مواقع عسكرية إيرانية.
بعد شهرين من الحرب المفتوحة، دخلت هدنة هشة حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني في لبنان.
وأسفرت الحرب عن مقتل ما لا يقل عن 4 آلاف شخص في لبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقاً لوزارة الصحة.
وفي قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، قُتل أكثر من 45 ألف شخص، أغلبهم من المدنيين، في الحرب التي اندلعت، وفقاً لوزارة الصحة هناك. وتعتبر الأمم المتحدة هذه الأرقام موثوقة.
غزة، حيث لا يزال 62 شخصاً على قيد الحياة محتجزين كرهائن، انغمست في كارثة إنسانية.
سقوط بشار الأسد
وفي سوريا، فر الرئيس بشار الأسد من البلاد إلى موسكو بعد هجوم خاطف استمر 11 يوماً شنّته في 27 نوفمبر/تشرين الثاني جماعة هيئة تحرير الشام الإسلامية المتمردة.
ومن بين اللحظات الرمزية لسقوط دمشق تحرير المعتقلين من سجن صيدنايا سيئ السمعة.
كان ذلك السجن الواقع شمال العاصمة رمزاً للتعذيب والإعدامات خلال حكم عائلة الأسد الذي استمر 50 عاماً، خاصة منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011.
وسعت الحكومة التي يقودها الإسلاميون في البلاد إلى طمأنة الأقليات في الداخل والحكومات في الخارج بأنها ستحمي جميع السوريين.
منذ الإطاحة بالأسد، نفذت إسرائيل مئات الغارات على المواقع العسكرية السورية، سعياً لمنع وصول الأسلحة إلى أيدي الحكومة المؤقتة. كما استولت على المنطقة العازلة التي كانت تحرسها الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان.
تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا
بعد هجوم مضاد فاشل في عام 2023، في أعقاب الغزو الروسي في 24 فبراير/شباط 2022، شنّت أوكرانيا في أغسطس/آب توغلاً مفاجئاً في منطقة كورسك الروسية.
ولكنها فشلت في تحقيق هدفها المتمثل في تحويل قوات موسكو عن القتال في شرق أوكرانيا.
وردت روسيا بضربات قاتلة، وواجهت قوات كييف، التي ينقصها العدد والتسليح، صعوبة في صد التقدم المطرد من القوات الروسية، ولا سيما في منطقة دونباس الشرقية.
وتقول الدول الغربية وأوكرانيا وكوريا الجنوبية إن آلاف الجنود الكوريين الشماليين يعززون جهود الحرب الروسية.
في نوفمبر/تشرين الثاني، استخدمت أوكرانيا لأول مرة صواريخ بعيدة المدى زودتها بها الدول الغربية ضد الأراضي الروسية، بعد الحصول على موافقة الولايات المتحدة وبريطانيا.
وردت روسيا بضرب أوكرانيا بصاروخ أوريشنيك الأسرع من الصوت دون رأس نووي، وتعهدت بمواصلة مثل هذه الهجمات إذا واصلت كييف هجماتها بالأسلحة الغربية.
وهدد الرئيس فلاديمير بوتن أيضاً بمهاجمة الدول التي تزود الأوكرانيين بالأسلحة.
وفي أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني، شنت روسيا هجوماً واسع النطاق على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.
وفي الأسابيع الأخيرة، كثفت روسيا ضرباتها على جنوب أوكرانيا، مما عزز المخاوف من هجوم روسي جديد في المنطقة.
ترامب عاد
مرة أخرى، فاجأ دونالد ترامب العالم، وخالف استطلاعات الرأي التي توقعت منافسة متقاربة للغاية للفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية.
فاز في جميع الولايات السبع المتأرجحة في الخامس من نوفمبر، فاحتفظ بالسيطرة على مجلس النواب واستعاد مجلس الشيوخ. كما أصبح أول رئيس جمهوري منذ عشرين عاماً يفوز بالتصويت الشعبي.
وقد تغلب على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، التي تم إدخالها إلى العملية قبل 100 يوم فقط من الانتخابات بعد انسحاب الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن البالغ من العمر 81 عاماً.
كان هذا مجرد تطور واحد في حملة مضطربة بشكل خاص، والتي شملت أيضاً محاولتين فاشلتين لاغتيال ترامب، البالغ من العمر 78 عاماً، والذي يواجه أربع لوائح اتهام وإدانة جنائية.
ويعود إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني 2025. ومن بين الشخصيات التي اختارها لفريقه الملياردير إيلون ماسك، الذي ساعد في تمويل حملته.
روسيا تشدد قبضتها
بدأ فلاديمير بوتن ولايته الخامسة كرئيس لروسيا في مايو/أيار بعد فوزه في الانتخابات التي وصفها الغرب بأنها خدعة.
توفي خصمه أليكسي نافالني في فبراير/شباط في ظروف غامضة في سجن القطب الشمالي حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 19 عاماً بتهمة قيادة منظمة "متطرفة".
في أغسطس/آب، تفاوضت موسكو على أكبر عملية تبادل للأسرى بين الشرق والغرب منذ نهاية الحرب الباردة، حيث أطلقت سراح 16 شخصاً من الغربيين والروس، بمن فيهم الصحفي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش، مقابل إطلاق سراح 10 روس.
ومنذ ذلك الحين، واصلت موسكو حملتها على الأصوات المعارضة للحرب في أوكرانيا، فنظمت محاكمات وأصدرت أحكاما قاسية بتهمة "التخريب" و"الخيانة" و"الإرهاب".
التدقيق في وسائل التواصل الاجتماعي
في عام 2024، ستواجه شركات وسائل التواصل الاجتماعي تدقيقاً متزايداً.
في فرنسا، ألقي القبض في أغسطس/آب على مؤسس تطبيق تيليجرام المثير للجدل، الروسي المولد، بافيل دوروف، ووجهت إليه تهمة الفشل في الحد من المحتوى المتطرف وغير القانوني على شبكته، التي تضم 900 مليون مستخدم.
في أغسطس/آب، تم حظر موقع X، المعروف سابقاً باسم تويتر، التابع للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، لمدة 40 يوماً في البرازيل - أكبر أسواقه في أمريكا اللاتينية - وذلك في معركة قانونية بشأن المعلومات المضللة.
وصف قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس منصة "إكس" بأنها خطر على الديمقراطية.
وأصبحت المنصة متاحة مرة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول بعد أن وافقت على دفع نحو 5.2 مليون دولار غرامات لانتهاكها قرارات المحكمة.
تمت مطالبة منصة ضخمة أخرى، تيك توك، من قبل الولايات المتحدة بالتخلي عن شركة بايت دانس، مالكتها الصينية، بحلول 19 يناير أو التعرض للحظر.
وستنظر المحكمة العليا أولاً في دستورية القانون الذي دعمه جو بايدن.
يجري الاتحاد الأوروبي تحقيقاً في تطبيق تيك توك بعد مزاعم بأن روسيا استخدمته للتأثير على نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الرومانية التي تم إلغاؤها لاحقاً، والتي فاز بها مرشح اليمين المتطرف كالين جورجيسكو.
فيضانات قاتلة
استمرت درجات الحرارة القياسية في الانخفاض في عام 2024 عبر مساحات شاسعة من العالم خلال ما سيكون بكل تأكيد العام الأكثر سخونة على الإطلاق.
أثار الاحتباس الحراري العالمي المستمر موجات حر وجفافاً وفيضانات مميتة، مع تبين أن الطقس الممطر كان الأكثر دراماتيكية بشكل خاص.
قالت المنظمة الدولية للهجرة إن موسم الأمطار الشديد غير المعتاد في غرب ووسط أفريقيا أدى إلى مقتل أكثر من 1500 شخص.
في شهر سبتمبر/أيلول ، ضرب الإعصار هيلين جنوب شرق الولايات المتحدة، وضرب الإعصار كراثون تايوان، وأحدثت العاصفة بوريس فيضانات ودماراً في وسط أوروبا.
خلفت الأعاصير ياغي وبيبينكا دماراً هائلاً في آسيا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول ضربت عاصفة مدمرة في البحر الأبيض المتوسط شرق إسبانيا، مما تسبب في أسوأ فيضانات منذ عقود، مما أسفر عن مقتل أكثر من 230 شخصاً.
في شهر ديسمبر، دمر الإعصار تشيدو إقليم مايوت الفرنسي في الخارج.
شباب أفريقيا ينهضون
في السنغال، أصبح باسيرو ديمواي فايي أصغر رئيس منذ الاستقلال في عام 1960، حيث تم انتخابه في مارس/آذار عن عمر يناهز 44 عاماً، مع وعد بإحداث تغيير جذري في بلد يُشكل فيه ثلاثة أرباع السكان تحت سن 35 عاماً.
في كينيا، في شهر يونيو/حزيران، أجبرت حركة احتجاجية قادها متظاهرون في العشرينيات من عمرهم الرئيس ويليام روتو على سحب اقتراح الميزانية غير الشعبي وإعادة تعديل حكومته.
وكان الشباب أيضاً هم المحركين للتغيير في بوتسوانا، حيث لعبوا دوراً رئيسياً في النصر الانتخابي التاريخي الذي حققته المعارضة في أكتوبر/تشرين الأول ضد الحزب الذي حكم البلاد منذ الاستقلال قبل نحو ستة عقود.
الرجل القوي في فنزويلا
فاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بولاية ثالثة مدتها ست سنوات في يوليو/تموز، لكن نتائج التصويت كانت محل طعن من قبل المعارضة وعلى المستوى الدولي.
وبعد إعلان فوزه اندلعت احتجاجات قمعتها القوات الحكومية بوحشية، مما أسفر عن مقتل 28 شخصاً وإصابة نحو 200 آخرين. كما اعتقلت السلطات أكثر من 2400 شخص.
ولجأ مرشح المعارضة إدموندو جونزاليس أوروتيا إلى إسبانيا، كما تعيش زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو مختبئة أيضاً.
ومن المقرر أن يتم تنصيب مادورو في 10 يناير/كانون الثاني.
هوس تايلور سويفت
اختتمت النجمة الأمريكية تايلور سويفت جولتها العالمية الكبرى في ديسمبر/كانون الأول في كندا. وحققت الجولة، التي انطلقت في مارس/آذار 2023 في الولايات المتحدة، إيرادات تجاوزت ملياري دولار، وهو رقم قياسي، وفقاً لمجلة بولستار الأمريكية.
بدأت سويفت الجولة الأوروبية من "جولتها إيراز" في مايو/أيار في باريس واختتمتها في أغسطس/آب في لندن، حيث اجتذبت مئات الآلاف من المعجبين أو ما يعرف بـ "السويفتيز".
ولكن تم إلغاء الحفلات الموسيقية الثلاث المقررة في فيينا بعد أن ألقت السلطات القبض على رجل يتعلق بمخطط لشن هجوم إسلامي.