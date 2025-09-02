آلاف المركبات عالقة في ازدحام مروري خانق بطول 7 كيلومترات بالهند

انتشر فيديو لسيارات مصطفة متلاصقة على امتداد طريق دلهي-جايبور السريع في جوروجرام انتشارًا واسعًا. وتسببت موجة من الأمطار الغزيرة مساء الاثنين في "ميلينيوم سيتي" في توقف حركة المرور على امتداد 7 كيلومترات من الطريق السريع الذي يربط مئات الآلاف من المسافرين يوميًا بين دلهي ومومباي.
ليس من المفاجئ حدوث ازدحام مروري بسبب الأمطار في مختلف المدن الكبرى في الهند. لكن نادرًا ما نصادف ازدحامًا بهذا الحجم الهائل. وقد شارك سياسيون ومواطنون في جوروجرام الفيديو، معربين عن صدمتهم من ساعتين من الأمطار التي عطّلت الحياة الطبيعية في المدينة.
وأظهر الفيديو، الذي تم التقاطه من شرفة مبنى مرتفع على الطريق السريع، أضواء حمراء وبيضاء للسيارات المصطفة على الطريق، تنتظر لساعات حتى يصبح الطريق خاليا.
أفادت قناة NDTV أن الطرق غمرتها المياه بغزارة، ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار يوم الثلاثاء. ونُصحت المكاتب بتكليف موظفيها بالعمل من المنزل، وطُلب من المدارس تقديم الدروس عبر الإنترنت.
سُجِّلت اليوم، من الساعة الثالثة عصرًا حتى السابعة مساءً، أمطار غزيرة تجاوزت 100 ملم في مدينة جوروجرام. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية في توقعاتها تنبيهًا برتقاليًا: أمطار غزيرة إلى غزيرة جدًا في 02-09-2025، وفقًا لبيان صادر عن هيئة إدارة الكوارث في مقاطعة جوروجرام.
"في ضوء التوقعات المذكورة أعلاه، يُنصح جميع المكاتب المؤسسية والمؤسسات الخاصة في المنطقة بتوجيه موظفيها للعمل من المنزل؛ ويُنصح جميع المدارس في المنطقة بإجراء الفصول الدراسية عبر الإنترنت في 02-09-2025"، أضافت.
أعلنت هيئة تطوير منطقة جوروجرام الحضرية في وقت متأخر من يوم الاثنين: "تمت إزالة تجمعات المياه على طول الطريق الرئيسي للطريق السريع الوطني رقم 48 لتسهيل حركة المرور. كما بدأت مياه الأمطار المتراكمة على طول طريق الخدمة في نارسينغبور في الانحسار".