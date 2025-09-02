آلاف المركبات عالقة في ازدحام مروري خانق بطول 7 كيلومترات بالهند

سُجِّلت اليوم، من الساعة الثالثة عصرًا حتى السابعة مساءً، أمطار غزيرة تجاوزت 100 ملم في مدينة جوروجرام. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية في توقعاتها تنبيهًا برتقاليًا: أمطار غزيرة إلى غزيرة جدًا في 02-09-2025، وفقًا لبيان صادر عن هيئة إدارة الكوارث في مقاطعة جوروجرام.