الطقس
4.3 مئوية..أدنى درجة حرارة على جبل جيس اليوم
من المتوقع أن يصبح الطقس رطباً بحلول الليل
سجلت درجة حرارة باردة بلغت 4.3 درجة مئوية، فجر الثلاثاء، في جبل جيس، أعلى قمة في الإمارات، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.
هذه هي أدنى درجة حرارة على البلاد هذا الصباح وتم تسجيلها في الساعة 3.15 فجراً.
وفي نشرته الجوية اليومية، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الطقس البارد في الدولة.
وأضاف أنه على الرغم من درجات الحرارة اللطيفة طوال اليوم في العديد من المناطق، فمن المتوقع أن يصبح الطقس رطباً مع حلول الليل ويستمر حتى صباح الأربعاء، مما قد يؤدي إلى تشكل الضباب خاصة على بعض المناطق الداخلية.