4.3 مئوية..أدنى درجة حرارة على جبل جيس اليوم

وأضاف أنه على الرغم من درجات الحرارة اللطيفة طوال اليوم في العديد من المناطق، فمن المتوقع أن يصبح الطقس رطباً مع حلول الليل ويستمر حتى صباح الأربعاء، مما قد يؤدي إلى تشكل الضباب خاصة على بعض المناطق الداخلية.