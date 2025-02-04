3 فبراير 2017 سجلت أدنى درجة حرارة في الإمارات على جبل جيس

في مثل هذا اليوم، 3 فبراير 2017، وصلت درجات الحرارة في الإمارات العربية المتحدة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق - 5.7 درجة مئوية تحت الصفر. وكان ذلك على جبل جيس في رأس الخيمة، أعلى قمة في البلاد.