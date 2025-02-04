3 فبراير 2017 سجلت أدنى درجة حرارة في الإمارات على جبل جيس
في مثل هذا اليوم، 3 فبراير 2017، وصلت درجات الحرارة في الإمارات العربية المتحدة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق - 5.7 درجة مئوية تحت الصفر. وكان ذلك على جبل جيس في رأس الخيمة، أعلى قمة في البلاد.
وتقع مجموعة جبال جيس على بعد حوالي 25 كيلومتراً من مدينة رأس الخيمة وتتميز عادةً بدرجات حرارة منخفضة بشكل كبير حتى خلال أشهر الصيف الذروة.
وهي وجهة سياحية مشهورة في الإمارات العربية المتحدة حيث يوجد بها منتزه جيس للمغامرات (JAP) المعروف بأطول خط انزلاقي في العالم، وجولة زلاجة عالية الأوكتان، وإطلالات جبلية خلابة.
راحة ترحيبية
عادة ما يجلب فصل الشتاء في الإمارات العربية المتحدة، والذي يستمر من نوفمبر إلى مارس، راحة ترحيبية من أشهر الصيف الحارقة مع درجات حرارة معتدلة خلال النهار تتراوح بين 15 درجة مئوية و25 درجة مئوية في معظم المناطق.
في حين تشهد المدن الساحلية مثل دبي وأبو ظبي شتاءً أكثر برودة ولطفًا، فإن المناطق الجبلية، مثل جبل جيس، قد تشهد درجات حرارة أقل بكثير، وأحيانًا تنخفض إلى ما دون الصفر. ويتميز شتاء الإمارات العربية المتحدة عمومًا بسماء صافية وهطول أمطار عرضية وزيادة الأنشطة الخارجية، مما يجذب السياح والمقيمين على حد سواء.
وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، فإن أدنى درجة حرارة تالية في تاريخ البلاد كانت في 4 فبراير/شباط من نفس العام عندما انخفضت درجة الحرارة على مجموعة الجبال إلى -3 درجة مئوية.
وكانت قمة سلسلة جبال جيس - على ارتفاع 5700 قدم - مغطاة بالثلوج، وامتدت لمسافة تزيد عن خمسة كيلومترات في 24 يناير/كانون الثاني 2009.
ألق نظرة على الأيام الأخرى التي انخفضت فيها درجات الحرارة إلى أدنى مستوياتها القياسية في جبل جيس:
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أدنى درجة حرارة تم تسجيلها هذا العام حتى الآن كانت 1.9 درجة مئوية يوم 4 يناير في جبل جيس في الساعة 5 صباحًا، بعد يوم واحد فقط من وصولها إلى 2.2 درجة مئوية.
وأدت ظروف الطقس الباردة في ذلك اليوم إلى تشكل الصقيع على الجبل، وشوهدت بلورات الجليد تطفو في مجرى مائي وعلى سقف سيارة.