الطقس
1.9 درجة مئوية في جبل جيس صباح اليوم
طقس بارد أدى إلى تشكل الصقيع على جبل جيس يوم الجمعة
سجلت درجات الحرارة في الإمارات أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث سجلت 1.9 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة في الساعة الخامسة من صباح اليوم، بعد يوم من تسجيلها 2.2 درجة مئوية يوم الجمعة.
وتسببت الظروف الجوية الباردة في تشكل الصقيع على الجبل، أعلى قمة في الإمارات. وقد شوهدت بلورات الجليد في مقطع فيديو وهي تطفو على مجرى مائي وعلى سقف سيارة.
وشهدت الدولة أمس هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، حيث هطلت الأمطار في أبوظبي ودبي وأربع إمارات أخرى.
لم تكن هناك توقعات بهطول أمطار حتى الآن اليوم، ومن المتوقع أن يكون الجو يوم السبت غائما جزئيا إلى صحو، وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية.