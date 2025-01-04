1.9 درجة مئوية في جبل جيس صباح اليوم

سجلت درجات الحرارة في الإمارات أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث سجلت 1.9 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة في الساعة الخامسة من صباح اليوم، بعد يوم من تسجيلها 2.2 درجة مئوية يوم الجمعة.