14.7 مئوية درجة الحرارة في ركنة العين بالإمارات اليوم
لقد اقترب الشتاء، ويبدو أن سكان مدينة العين استيقظوا على نسيم بارد هذا الصباح، وذلك وفقاً للقراءات التي أصدرتها إدارة الأرصاد الجوية.
وانخفضت درجات الحرارة إلى 14.7 درجة مئوية في منطقة ركنة العين عند الساعة 6.30 من صباح اليوم، حسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.
وتعتبر ركنة من الأماكن المشهورة بين السكان - وخاصة خلال فصل الشتاء عندما تغطي الثلوج والبرد منحدراتها الصحراوية.
خلال موسم البرد، غالبًا ما تكون منطقة ركنة هي أبرد مكان حيث قد تنخفض درجات الحرارة إلى 0 درجة مئوية أو حتى أقل.
كان هناك وقت حيث كانت مجموعات من الأصدقاء يأتون إلى المنطقة للعب بالثلج وحبات البرد والجليد. وكان بعضهم يشعلون النار ويتسكعون وهم يرتدون ستراتهم السميكة ومعاطفهم الطويلة.
هل ستصل درجات الحرارة إلى ما دون الصفر مرة أخرى؟ سيتعين علينا الانتظار حتى يصل موسم الشتاء إلى ذروته في شهر يناير.